¿Here We Go al FC Barcelona? Fabrizio Romano confirma el futuro de Piero Hincapié

El periodista más famoso y experto del mercado de fichajes reveló qué pasaría con Piero Hincapié y Arsenal, ante el interés del FC Barcelona.

Piero Hincapié ha comenzado una importante novela en este mercado de fichajes. El jugador ecuatoriano se metió en planes del FC Barcelona y ahora mismo su futuro es incierto. El defensor ecuatoriano debe ser comprado por Arsenal aún.

En diálogo con José Alberto Molestina, Fabrizio Romano, el periodista más famoso y experto del mercado de fichajes, reveló que “Arsenal no vendería a Piero Hincapié después de una sola temporada”. El central ecuatoriano apenas lleva un año en el Norte de Londres.

Arsenal hizo un brillante negocio con Hincapié, debido a que, lo trajeron a préstamo por una temporada, aunque con una obligación de compra. Pero lograron que ningún otro grande se lo lleve y cuando uno lo quiera tenga que negociar directamente con ellos.

Además, Arsenal pagará por Hincapié más de 50 millones de euros al finalizar esta temporada. Entonces, si el FC Barcelona lo quiere, deberá poner más de esa cantidad en la mesa. Debido a que, el tricolor ya es un jugador campeón de Bundesliga y Premier League.

Hincapié se quedaría en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Arsenal ha formado, con Hincapié, una de las mejores defensas del mundo, por lo cual, también se ve casi imposible que se anime a desarmarla para el siguiente año, cuando justamente le toca defender la Premier League conseguida en esta temporada.

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El valor de mercado de Piero Hincapié

Piero Hincapié ahora mismo tiene un valor de 50 millones de euros, de acuerdo a la información de Transfermartk. El jugador ecuatoriano es uno de los futbolistas que puede incrementar, y mucho, su valor de mercado después de jugar el Mundial 2026.

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