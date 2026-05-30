Pacho e Hincapié titulares: las alineaciones confirmadas de la final de la Champions League de PSG vs Arsenal

Se juega la final de la Champions League y Arsenal con PSG confirmaron sus alineaciones.

Se juega la gran final de la Champions League entre PSG y Arsenal. Ambos equipos van por seguir haciendo historia en la ‘Orejona’ y ahora confirmaron sus alineaciones para el partido. Para Ecuador es una final especial al tener a dos representantes en cancha:

Las alineaciones de PSG y Arsenal en la final de la Champions League

Así salen ambos equipos a la final de la Champions League:

XI PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Doué, Kvaratskhelia y Dembélé.

XI Arsenal: David Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Piero Hincapié, Declan Rice, Lewis-Skelly, Bukayo Saka, Martin Odegaard, Trossard y Kai Havertz.

Ecuador, por primera vez en su historia, tiene a dos representantes jugando la final de la Champions League al mismo tiempo. Por lo cual, independiente del resultado, el país sudamericano sumará nuevamente una medalla de Champions League a su historial.

Pacho va por su segunda Champions. (Foto: @PSG_Espanol)

¿Qué canal pasa la final de la Champions League?

La final de la Champions League comienza desde las 11H00 (EC) y se podrá ver por la señal de ESPN y también los planes premium de Disney+.

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