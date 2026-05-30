Tras ser humillado en la Copa Libertadores: Barcelona SC tomó una decisión de última hora con César Farías

En medio de todos los rumores, Barcelona SC tomó una decisión final con César Farías.

Barcelona SC terminó la Copa Libertadores con una vergonzosa derrota contra Cruzeiro, donde fue goleado en Brasil, y terminó la fase de grupos con apenas una victoria. En medio de los escandaloso de esta derrota, el club ha tomado una decisión de última hora con Farías.

César Farías viene siendo muy cuestionado por los resultados en la LigaPro y en la Copa Libertadores. El entrenador venezolano, se muestra “inmune” a esta crisis. Puesto que, el DT tiene contrato y ahora el club decidió que se quede en el cargo para el segundo semestre.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, el DT se queda en el cargo y ahora mismo ya se está pensando en el mercado de fichajes. Además, también están trabajando en las posibles salidas que tendrá el equipo amarillo en la siguiente parte del año.

Farías cuenta con el respaldo de la directiva amarilla y además consiguió resultados inesperados para la plantilla que le pudieron armar. En todo este contexto, el entrenador sale bien parado y se mantendrá en el club pese a todos los rumores.

César Farías se quedará en Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

A Barcelona SC le vendrá bien este “descanso”, Puesto que, el equipo amarillo no está obteniendo los resultados esperados y todo eso viene causando molestia en la hinchada. Además, el club también perdió a su mejor jugador como Benedetto por lesión.

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Los números de César Farías en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, César Farías ha sumado un total de 25 encuentros entre todas las competencias. El entrenador venezolano ha sumado 10 victorias, 6 empates y 9 derrotas. Quedó eliminado rápido de Libertadores y no competirá ni en la Copa Sudamericana.

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