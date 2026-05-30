Tras la mentira de no ser vendido al Atlético de Madrid, nuevamente otro escándalo con Allen Obando sacude al fútbol ecuatoriano.

El caso de Allen Obando sigue causando una importante polémica en el fútbol ecuatoriano. El joven delantero demandó hace poco a Barcelona SC, y con eso han llegado grandes revelaciones sobre su venta al extranjero. La primera es que en realidad nunca fue vendido al Atlético de Madrid.

Pero en medio de todo ese escándalo, ahora una nueva verdad sale sobre ese fallido fichaje y ahora estamos hablando de grandes sumas de dinero. En Tiempo Extra, Diego Arcos comentó que el equipo legal que trabaja con Allen Obando tiene en su poder una transferencia que hizo Inter Miami de 8 millones por el pase del jugador.

Esta exhorbitante cifra abre un capítulo más en el escándalo de la novela de Allen Obando. ¿El motivo? Cuando Barcelona SC informó de una “transferencia al Atlético de Madrid” habló de una cifra cercana a los 3 millones para vender a su joven delantero.

Es decir, según la documentació que reposa en FIFA, Allen Obando no fue vendido al Atlético de Madrid, sino al Inter Miami, y la transferencia no fue de casi 3 millones, sino que en realidad sería una de 8 millones de dólares, que no fueron reportados así.

Allen Obando jugó en Inter Miami tras su paso por Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Desde Barcelona SC no se han expresado ante esta situación, sin embargo, el club ya estaría preparando una respuesta ante todas estas revelaciones. La novela de Allen Obando ha causado gran revuelo en el fútbol ecuatoriano y en las redes sociales.

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La fortuna que Allen Obando le pide a Barcelona SC

El abogado de Allen Obando comentó hace poco que el jugador reclamaba al equipo amarillo el 15% que por ley le pertenece de su fichaje y también un 10% que el club habría aceptado cederle. Por lo cual, si fue vendido por 8 millones, el joven crack reclama 2 millones de dólares.

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