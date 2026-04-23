Malas noticias para Luis Díaz: UEFA sanciona al Bayern tras eliminar al Real Madrid en Champions

Cuando la fiesta del Bayern Múnich parecía no acabar porque no paran de ganar, apareció la UEFA con una sanción para darle malas noticias a Luis Díaz y compañía. Todo sucedió por hechos sucedidos en la eliminación al Real Madrid en cuartos de final de la Champions League 2025-26.

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Fue un auténtico partidazo y desde la previa Bayern Múnich empezó a calentar el encuentro de vuelta ante el Real Madrid. A partir de ese momento, UEFA tomó atenta anota para empezar a sumar no uno, sino cuatro argumentos que terminarían en una sanción para el equipo alemán.

La primera parte de la sanción que la UEFA le puso al Bayern Múnich fue una multa de 30.000 euros por la divulgación de un mensaje considerado inaceptable para un evento deportivo. Y ahí no paró todo, porque la victoria 4-3 con un gol de Luis Díaz estuvo tan caliente, que sucedieron tres cosas más que terminaron en duros castigos.

UEFA sanciona al Bayern Múnich tras eliminar al Real Madrid

Luis Díaz y Jude Bellingham en la Champions League. (Foto: Getty Images)

“La UEFA ha impuesto una multa de 40.000 € al FC Bayern por infracción de las normas del área interior contra el Real Madrid en el Allianz Arena. Se impuso una multa adicional de 14.000 € por obstruir los pasillos públicos. La UEFA también emitió una multa adicional de 5.625 € por lanzar objetos“, publicó la cuenta de X ‘Bayern & Germany’.

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¿Hay sanción para el partido Bayern Múnich vs. PSG?

Luego de revelarse que Bayern Múnich recibió una sanción de una multa total de 89.625 euros tras eliminar al Real Madrid, la gran pregunta era si también hubo algún castigo para los hinchas del equipo alemán en vísperas del partido ante el PSG por la semifinal de vuelta de la Champions League, que se disputará el miércoles 6 de mayo a las 2:00 P.M. La respuesta es no.

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