Mientras James Rodríguez ha ganado 25 títulos, con estos puede quedar Luis Díaz en Bayern Múnich si levanta Copa y Champions

Luis Díaz sigue dando pasos al frente para intentar convertirse en el colombiano más laureado de todos los tiempos. Tras su nuevo gol con Bayern de Múnich y de la victoria en las semifinales de la Copa de Alemania, el atacante del equipo de Baviera sueña con acercarse a James Rodríguez en cuanto a la tabla de cafeteros más laureados de todos los tiempos. Si gana todo lo que le queda por delante en Alemania, llegará a un total de 18 conquistas colectivas.

Hasta la fecha James Rodríguez cuenta con un total de 25 títulos oficiales. El último nos devuelve hasta el año 2023 y cuando venció en la Copa de Brasil con Sao Paulo. Para que nos hagamos una idea del legado del cafetero, aparecen títulos en países como Colombia, Argentina, Portugal, España y justamente Alemania de la mano de Bayern Múnich.

Luis Díaz sueña con alcanzarle y no parece imposible. A sus 29 años el Guajiro suma 16 títulos oficiales que podrían llegar a 18 en caso de ganar Copa de Alemania y la Champions. Dentro de su palmarés destacan dos ligas con junior de Barranquilla, otras dos de la mano del Porto, La Premier League del año 2025 con Liverpool y ya una Supercopa de Alemania de la mano de otra Bundesliga en Bayern de Múnich. Si vence en todo lo que queda por delante será el segundo colombiano en firmar un triplete europeo.

Con James incluso el palmarés es más impresionante. A títulos de Liga en Argentina, Portugal, España o Alemania se le suman varias conquistas internacionales. Hizo parte de la plantilla de Real Madrid que ganaría la Champions tanto en el año 2016 como 2017. Venció en la Europa League del año 2010 junto a Radamel Falcao o Freddy guarín en Porto. También surgen conquistas en la Supercopa de Europa o en La Copa Mundial de clubes de la FIFA bajo su formato previo a lo que vivimos el verano pasado.

James, el colombiano con más títulos con un total de 25 conquistas: GETTY

Luis Díaz ya mira el calendario con el objetivo de acercarse a James. Todo comienza la semana que viene con la ida de semifinales de la Champions frente al París Saint Germain. En caso de superar dicha eliminatoria frente al vigente campeón de Europa, podrá disputar la final del certamen del viejo continente el último fin de semana de mayo y ante el vencedor de la eliminatoria de Atlético de Madrid y Arsenal. En cuanto a la Copa de Alemania se refiere, todo se encuentra pactado para disputar la definición el próximo 23 de mayo. Friburgo o Stuttgart, el último paso.

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Los colombianos con más títulos

Como decimos, James Rodríguez manda con un total de 25 conquistas. El tema pasa por entender que Luis Díaz podría quedar como el segundo clasificado en caso de ganar los dos títulos que le quedan por delante. Con un total de 17 trofeos levantados aparecen nombres como Juan Guillermo cuadrado, Iván Córdoba, Sergio Otalvaro o Alexis Henríquez.

En este momento Luis Díaz ya se encuentra igualado con Radamel Falcao García en 16 títulos colectivos. El ex River Plate o Mónaco también sigue compitiendo actualmente, aunque parece difícil que pueda sumarle más éxitos a su palmarés por la complicada situación de Millonarios en la Liga de Colombia. Lucho sueña con ser el cafetero más laureado de la historia y acercarse a James Rodríguez.

Datos claves

James Rodríguez lidera la lista de futbolistas colombianos más laureados con 25 títulos oficiales.

lidera la lista de futbolistas colombianos más laureados con oficiales. Luis Díaz suma 16 títulos y alcanzaría los 18 si gana la Champions y Copa.

suma y alcanzaría los 18 si gana la Champions y Copa. La final de la Copa de Alemania está programada para el próximo 23 de mayo.