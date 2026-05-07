Paris FC, el humilde club que no le permitirá al PSG conquistar un doble triplete

Es el único equipo que ha eliminado a PSG en casi dos años. Son ahora mismo, con Arsenal, el único motivo para no ver un doble triplete en París.

El Arsenal y el Paris Saint-Germain disputarán la final de la Champions League. El equipo de Luis Enrique intentará revalidar el título conseguido doce meses atrás frente al Inter de Milán dentro de algunas semanas en Budapest. En estos momentos, solamente la figura del humilde París FC no le permite alcanzar un hecho sin precedentes en la historia de todo el fútbol europeo. Los del asturiano se quedan a las puertas de un doble triplete.

Recordemos que el año pasado dominaron Europa ganando las tres principales competiciones que disputaban. En esta campaña ya vencieron en la Supercopa de Francia al Marsella. Son líderes de la liga francesa y se encuentran en una final de la Champions donde solamente Mikel Arteta los separa de igualar al Real Madrid como el único equipo con ediciones consecutivas ganadas desde 1992. Su hermano menor en la capital francesa es el principal motivo por el cual no pueden optar nuevamente a todos los frentes.

Nos devolvemos al pasado 12 de enero. El Paris Saint-Germain recibía como local al París FC en los octavos de la Copa de Francia. Un gol de Ikoné al minuto 74 certificó la eliminación del equipo de Luis Enrique del torneo que habían ganado doce meses atrás. Es el único paso en falso en un duelo de eliminación directa para el equipo del asturiano desde hace prácticamente 24 meses.

Sorprenden los números de un Paris Saint-Germain que vive como nunca sin Kylian Mbappé. La última eliminación del equipo francés en la Champions nos devuelve al mes de mayo del año 2024. Desde aquella importante semifinal ante el Borussia Dortmund, los dirigidos por Luis Enrique no saben lo que es ser eliminados en un torneo europeo. En este momento, solo la defensa del Arsenal los separa de repetir el título. El humilde París FC, equipo del grupo Red Bull, es hasta la fecha el único que ha podido eliminarles en un duelo de “mata-mata”.

Luis Enrique, a 90 minutos de su tercera Champions: GETTY

“Luis Enrique es realmente el mejor activo, mi mejor decisión. Hablé durante los últimos quince años para ficharlo. Es un entrenador fantástico, el mejor del mundo, pero también como persona; es increíble cómo maneja el día a día”, reflexionaba ayer Nasser Al-Khelaifi después de otra clasificación a una final de la Champions. Es la tercera desde que Qatar tomase las riendas del club.

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PSG va por el récord de goles en una sola Champions

El tanto de Ousmane Dembelé les deja en 44 tantos. Todo esto en una sola temporada y para mostrar un poderío ofensivo de un equipo que anoche en Alemania se defendió como nunca. En este momento París Saint Germain tiene todavía 90 minutos por delante para superar el récord de mayor número de goles en una sola edición de la Copa de Europa. Desde 1955 se tienen registros que se ven enormemente amenazados.

El récord lo tiene Barcelona. 45 goles anotaron en la campaña 1998/1999. Todo ello en una edición donde el conjunto culé llegaría hasta la tercera fase, pero dónde sería eliminado por Manchester United antes de que justamente los Diablos Rojos ganaran la final al Bayern de Múnich en el Camp Nou. 90 minutos en Budapest pueden ser históricos si PSG gana por dos goles de diferencia.

Datos claves

París FC eliminó al PSG de la Copa de Francia el pasado 12 de enero .

eliminó al de la el pasado . El PSG de Luis Enrique buscará revalidar su título de Champions frente al Arsenal .

de buscará revalidar su título de frente al . Un gol de Ikoné evitó que el PSG pudiera optar al segundo triplete consecutivo.