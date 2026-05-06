Todo el continente consternado por la denuncia de Kompany contra el árbitro del Bayern vs. PSG: “Inclinaba”

Descubre los detalles de la grave denuncia de Vincent Kompany contra el árbitro del Bayern vs PSG y por qué aseguró que "inclinaba" el partido.

¿El dolor de la derrota o una explicación lógica? Bayern Munich quedó eliminado ante PSG en las semifinales de la Champions League 2025-26 y Vincent Kompany no dudó en consternar a todo el continente, ya sea América o Europa, por la denuncia que hizo contra el árbitro Joao Pinheiro.

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Kompany venía con la sangre en el ojo, metafóricamente hablando, por el penal que le habían cobrado en la semifinal de ida por una mano de Alphonso Davies ante un remate de Ousmane Dembéle que estaba muy cerca de la posición del compañero de Luis Díaz. Ahora, no dudaría en denunciar lo que pasó, según su opinión.

¿Y qué fue lo reclamó el entrenador del Bayern Múnich? Primero, una mano de Joao Neves tras un rechazo de Vitinha en el área del PSG y luego la no expulsión de Nuno Mendes por una segunda tarjeta amarilla tras una mano no sancionado por una infracción previa. Vincent Kompany tenía algo que denunciar en contra del árbitro Joao Pinheiro.

Vincent Kompany denunció al árbitro del Bayern vs. PSG: “Se inclinó”

Kompany habló del arbitraje de Joao Pinheiro. (Foto: Getty Images)

“¿Por qué no es tarjeta roja? No lo entiendo. ¿Por qué concedemos un penalti en París y por qué no recibimos uno aquí? Entiendo las reglas, lo entiendo. Es el jugador incorrecto que despeja, pero la mano está flotando sobre el aire por encima de su cabeza. En nuestra situación, claramente va primero a el cuerpo y después a la mano, y cualquiera que haya jugado sabe que es imposible hacer algo al respecto. Además, en otras situaciones no ha sido sancionado (penal) en otros partidos muy recientes después de que jugamos (…) Al menos si pierdes y si es por tu error propio, pero sentí que había una mano que siempre inclinaba la balanza hacia el lado equivocado para nosotros. No le quita nada a la calidad del PSG”, denunció el DT del Bayern Múnich tras el 1-1 ante el París Saint-Germain.

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Video: La mano que Bayern Múnich reclamó como penal ante PSG

Luego de quedar eliminado por un marcador global de 5-6, la mayoria del mundo Bayern Múnich sigue reclamando la siguiente accion como penal a pesar de que las reglas de la Junta de la Asociación Internacional de Fútbol (IFAB en inglés) dicen que esta jugada no se considera penal porque “es golpeado en la mano/brazo por el balón que ha sido jugado por un compañero de equipo (a menos que el balón vaya directamente a la portería contraria o el jugador marque inmediatamente después, en cuyo caso se concede un tiro libre directo al otro equipo”.

¡ESTA MANO DE JOAO NEVES NO FUE SANCIONADA! ¿QUÉ TE PARECE?



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En resumen

Vincent Kompany reclamó un penal por mano de Joao Neves tras rechazo de Vitinha.

reclamó un penal por mano de tras rechazo de Vitinha. El DT denunció que Nuno Mendes debió ser expulsado por una segunda tarjeta amarilla.

debió ser expulsado por una segunda tarjeta amarilla. Kompany criticó a Joao Pinheiro porque sus decisiones siempre inclinaron la balanza hacia PSG.