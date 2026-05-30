Con nuevo horario: a qué hora y cómo ver la final de la UEFA Champions League entre Arsenal y PSG en Chile

El Arsenal y PSG se enfrentarán en esta jornada en lo que será la gran final de la UEFA Champions League 25/26.

En esta jornada se disputa lo que será la final la gran final de la UEFA Champions League 25/26, en donde el Arsenal y PSG se enfrentarán en Budapest para definir al campeón del torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

Ambos equipos darán vida a la final de esta competición, en la que Mikel Arteta y Luis Enrique ya mueven sus piezas para poder imponerse en este partido y quedarse con la ‘Orejona’.

El conjunto inglés llega con el ánimo arriba tras coronarse como campeón de la Premier League 25/26 y viene de dejar en el camino en semifinales al Atlético de Madrid por un global de 2-1.

Por otra parte, el PSG también llega con la flecha verde tras ser campeón de la Ligue 1 y en las semifinales, dejaron en el camino al Bayern Múnich por un global de 6-5.

Arsenal y PSG se volverán a ver las caras | Foto: Getty Images

En esta oportunidad, la final de la UEFA Champions League en su edición 25/26 tendrá un nuevo horario para todo el Mundo, en la que este cambio dicta para que este compromiso puede estar al alcance de todo el planeta.

Publicidad

¿A qué hora hora es la final entre el Arsenal y PSG?

La final de la UEFA Champions League 25/26 entre el Arsenal y PSG se disputará este sábado 30 de mayo a partir de las 12:00 horas en el Ferenc Puskás Stadium, en Hungría.

¿Dónde ver EN VIVO la final entre el Arsenal y PSG?

El partido del Arsenal ante PSG por la final de la UEFA Champions League 25/26 será transmitido en vivo por el canal ESPN. Por streaming lo podrás seguir por Disney+.