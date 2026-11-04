Dónde ver EN VIVO AEK Athens vs. Real Madrid por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

AEK Athens recibe a Real Madrid este miércoles 4 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Allywn Arena.
Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero AEK Athens tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
AEK Athens viene de perder 1-5 como visitante ante Man City. El equipo ocupa el puesto 28 con 3 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Shakhtar Donetsk .
Real Madrid ganó 4-1 como local ante RB Leipzig en la fecha anterior. Real Madrid está 5° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 4-3 como visitante ante Roma.
El historial entre AEK Athens y Real Madrid
AEK Athens y Real Madrid se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 empates.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/10/2002
|Real Madrid vs. AEK Athens
|2-2
|UEFA Champions League
|02/10/2002
|AEK Athens vs. Real Madrid
|3-3
|UEFA Champions League
Horario del partido
- Chile: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN5
- Argentina: Fox Sports, Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
- Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
- Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- AEK Athens y Real Madrid se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5.
- AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.
- Real Madrid suma 9 puntos tras vencer a RB Leipzig, Roma y Inter.