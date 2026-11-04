Dónde ver EN VIVO AEK Athens vs. Real Madrid por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

AEK Athens y Real Madrid se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Allywn Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

AEK Athens recibe a Real Madrid este miércoles 4 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Allywn Arena.

Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero AEK Athens tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

AEK Athens viene de perder 1-5 como visitante ante Man City. El equipo ocupa el puesto 28 con 3 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Shakhtar Donetsk .

Real Madrid ganó 4-1 como local ante RB Leipzig en la fecha anterior. Real Madrid está 5° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 4-3 como visitante ante Roma.

El historial entre AEK Athens y Real Madrid

AEK Athens y Real Madrid se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 empates.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/10/2002 Real Madrid vs. AEK Athens 2-2 UEFA Champions League 02/10/2002 AEK Athens vs. Real Madrid 3-3 UEFA Champions League

Horario del partido

Chile: 14:45 hs

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Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

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En síntesis