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Dónde ver EN VIVO AEK Athens vs. Real Madrid por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

AEK Athens y Real Madrid se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Allywn Arena, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

AEK Athens vs. Real Madrid, Champions League
AEK Athens vs. Real Madrid, Champions League

AEK Athens recibe a Real Madrid este miércoles 4 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Allywn Arena.

Real Madrid llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero AEK Athens tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

AEK Athens viene de perder 1-5 como visitante ante Man City. El equipo ocupa el puesto 28 con 3 puntos. Antes perdió 1-3 como visitante ante Shakhtar Donetsk .

Real Madrid ganó 4-1 como local ante RB Leipzig en la fecha anterior. Real Madrid está 5° en la tabla con 9 puntos. Antes ganó 4-3 como visitante ante Roma.

El historial entre AEK Athens y Real Madrid

AEK Athens y Real Madrid se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 2 empates.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
22/10/2002Real Madrid vs. AEK Athens2-2UEFA Champions League
02/10/2002AEK Athens vs. Real Madrid3-3UEFA Champions League

Horario del partido

  • Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Fenerbahce vs. Liverpool — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs
  • Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs
  • Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

  • AEK Athens y Real Madrid se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN5.
  • AEK Athens suma 3 puntos en el torneo.
  • Real Madrid suma 9 puntos tras vencer a RB Leipzig, Roma y Inter.
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