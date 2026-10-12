Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Lille por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre la Champions League vuelve a poner a prueba al Arsenal, que llega como candidato pero sabe que en esta fase cualquier descuido se paga caro.

Los dos llegan con un partido disputado en el torneo y ya necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general de la fase de liga.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Arsenal arrancó con un triunfo ajustado, 1-0 como visitante ante el Napoli, un resultado que le dio los primeros tres puntos pero que todavía lo tiene en la mitad de la tabla general del torneo. Con 15 puntos en juego entre 36 equipos, el margen de error es chico y el conjunto inglés sabe que de local tiene la obligación de confirmar el favoritismo.

Lille todavía no sumó. En su debut cayó 3-2 como local frente al Betis, un partido que se le escapó pese a marcar dos goles, y quedó sin unidades en las posiciones bajas de la fase de liga. Necesita revertir ese arranque cuanto antes si quiere meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Slavia Praga — martes 13 de octubre, 13:45 hs

Lens vs. Sporting — martes 13 de octubre, 13:45 hs

Viking vs. Bayern — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Villarreal vs. Napoli — martes 13 de octubre, 16:00 hs

RB Leipzig vs. PSV — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Galatasaray vs. Barcelona — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Brujas — martes 13 de octubre, 16:00 hs

Atlético de Madrid vs. Manchester United — martes 13 de octubre, 16:00 hs

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN4 y Disney+ Premium .

y . Arsenal suma 3 puntos tras vencer a Napoli.

suma 3 puntos tras vencer a Napoli. Lille suma 0 puntos en el torneo.