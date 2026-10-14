El equipo del Ingeniero se impuso por 3-2 en su segundo partido de la UEFA Champions League 2026-2027.

Este jueves se completó la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, donde el Real Betis de Manuel Pellegrini está en llamas, luego de derrotar por 3-2 al Porto.

Los heliopolitanos venían de vencer al Brujas en la primera jornada y hoy consiguieron su primera victoria en casa, con los goles de Abde Ezzalzouli (47′), Cucho Hernández (74′) e Isco de penal (84′).

Mientras que las anotaciones del cuadro portugués fueron de Gabri Veiga (54′) y Samu Aghehowa (61′).

Con este resultado, el Betis está invicto y con puntaje perfecto en la Champions League, con seis puntos.

Aunque por diferencia de goles está en la novena posición, pues hay otros ocho equipos que también están invictos, entre ellos el líder y bicampeón Paris Saint-Germain, Barcelona, Liverpool, Arsenal y Real Madrid, máximo ganador de esta competición.

Manuel Pellegrini lideró una nueva victoria del Real Betis. (Foto: Ángel Martínez/Getty Images)

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Cabe recordar que los primeros ocho clasificarán de forma directa a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que desde el noveno puesto al 24° acceden a los playoffs.

Los pupilos del Ingeniero Pellegrini atraviesan por un gran momento, pues en La Liga de España están en la tercera posición con 19 puntos, por detrás del Atlético de Madrid por diferencia de goles y del puntero Barcelona (24 pts). El pasado domingo los verdiblancos habían goleado por 5-2 al Osasuna.

La tabla de posiciones de la UEFA Champions League:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 PSG 6 2 2 0 0 10 3 +7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 9 2 +7 3 Aston Villa 6 2 2 0 0 9 2 +7 4 VfB Stuttgart 6 2 2 0 0 6 1 +5 5 Liverpool 6 2 2 0 0 8 4 +4 6 SCP 6 2 2 0 0 5 1 +4 7 Arsenal 6 2 2 0 0 4 0 +4 8 Real Madrid 6 2 2 0 0 6 4 +2 9 Betis 6 2 2 0 0 6 4 +2 10 Bayern 4 2 1 1 0 8 3 +5 11 Shakhtar Donetsk 4 2 1 1 0 4 2 +2 12 Como 3 2 1 0 1 6 4 +2 13 Man Utd 3 2 1 0 1 4 2 +2 14 Villarreal 3 2 1 0 1 5 4 +1 15 Atlético 3 2 1 0 1 3 2 +1 16 Club Brugge 3 2 1 0 1 6 6 0 17 Man City 3 2 1 0 1 4 4 0 18 Dortmund 3 2 1 0 1 3 3 0 19 Lens 3 2 1 0 1 3 4 -1 20 AEK 3 2 1 0 1 2 3 -1 21 RB Leipzig 3 2 1 0 1 2 4 -2 22 Sabah 3 2 1 0 1 2 4 -2 23 Feyenoord 3 2 1 0 1 4 7 -3 24 Bodø/Glimt 3 2 1 0 1 1 5 -4 25 Roma 1 2 0 1 1 4 5 -1 26 PSV 1 2 0 1 1 1 2 -1 27 Viking 1 2 0 1 1 4 6 -2 28 Fenerbahçe 1 2 0 1 1 1 7 -6 29 Inter 0 2 0 0 2 4 6 -2 30 Porto 0 2 0 0 2 2 5 -3 31 Slavia Praha 0 2 0 0 2 2 5 -3 32 Napoli 0 2 0 0 2 1 4 -3 33 LASK 0 2 0 0 2 3 7 -4 34 LOSC 0 2 0 0 2 2 6 -4 35 Galatasaray 0 2 0 0 2 2 7 -5 36 Slovan Bratislava 0 2 0 0 2 1 9 -8