“No lo van a mandar a préstamo”: Asoma el primer portazo para Colo Colo en el Mercado de Fichajes

La ventana de transferencia de invierno está próxima a abrirse y ya asoma el primer portazo para Colo Colo por una figura.

Colo Colo está próximo a cerrar el primer semestre en las próximas semanas, donde deberá sellar su suerte en la Copa de la Liga 2026 y en la primera rueda de la Liga de Primera, marchando puntero en ambas competiciones.

El fin del fútbol en el primer semestre estará marcado, además, por el inicio del Mercado de Fichajes donde los albos buscarán incorporar piezas que puedan darle un salto de calidad al equipo que dirige Fernando Ortiz.

En esa línea, fue el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado quien en De Puntete entregó información sobre una posible llegada de Luciano Cabral: “Independiente no lo va a mandar a préstamo, esa posibilidad me la descartan. Ahora, también me comentaban que, si Colo Colo quiere ir y sentarse a conversar, esa posibilidad está”, dijo.

¿Se mueve Colo Colo por Cabral? | Foto: Photosport

“Genera expectativa para el hincha de Colo Colo. Futbolísticamente, los bonos en el caso de Luciano Cabral bajaron, no es el mismo que salió de Coquimbo. Viene a la baja, pero se puede valorizar en Colo Colo”, complementó.

‘Tomate’ cree que Luciano Cabral es el hombre indicado para Colo Colo, pero que solo llegaría a través de una venta y su contrato con Independiente es hasta diciembre de 2027: “Puede ser un buen nombre, pese al momento que vive hoy Luciano Cabral en Independiente”, cerró.

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¿Se moverá Colo Colo por Luciano Cabral? Las próximas semanas pueden ser claves para ver si Aníbal Mosa va tras un jugador que ya le dijo que no al Cacique en dos oportunidades desde su salida de Coquimbo Unido.

En síntesis

Colo Colo lidera actualmente la Copa de la Liga 2026 y la Primera División.

El volante Luciano Cabral tiene contrato vigente con Independiente hasta diciembre de 2027.

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