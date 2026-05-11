Tras Curicó Unido vs. San Marcos: así queda la tabla de posiciones de Primera B

Curicó Unido rescató un agónico empate 2-2 como local ante San Marcos de Arica y le amargó la posibilidad de los ‘Bravos del Morro’ de quedar cómo único líder de la Primera B al cierre de la 11° fecha.
En el Estadio Bicentenario La Granja, los ‘Torteros’ abrieron la cuenta a los 31′ a través de Nicolás Fernández, sin embargo la visita -y hasta ahora único invicto del fútbol chileno- llegó a la paridad apenas arrancado el segundo tiempo mediante anotación de Camilo Melivilú (46′).
En un reñido encuentro, los ariqueños llegaron al gol de la ventaja a los 66′ con gol de Nahuel Donadell, sin embargo y cuando en el norte festebajan ser los únicos punteros del torneo, la aparición de Joaquín Alfaro a los 90+3′ le dio la agónica igualdad a los curicanos.
¡La tabla de Primera B!
Con este resultado, San Marcos de Arica se quedó en la tercera posición con 20 a dos unidades del líder Deportes Puerto Montt, mientras que Curicó Unido se mantiene lejos, en el 13° puesto con apenas 10 unidades.
En la duodécima fecha, San Marcos de Arica recibirá en el Estadio Carlos Dittborn a Deportes Antofagasta, mientras que Curicó Unido será local en el Bicentenario La Granja ante Santiago Wanderers.
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Puerto Montt
|11
|7
|1
|3
|15
|8
|7
|22
|2
|Cobreloa
|11
|6
|3
|2
|21
|13
|8
|21
|3
|San Marcos
|11
|5
|6
|0
|16
|8
|8
|21
|4
|Antofagasta
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|7
|20
|5
|Santiago Wanderers
|11
|5
|4
|2
|22
|15
|7
|19
|6
|Recoleta
|11
|6
|1
|4
|19
|18
|1
|19
|7
|U. Española
|11
|5
|2
|4
|14
|11
|3
|17
|8
|Magallanes
|11
|4
|3
|4
|16
|17
|-1
|15
|9
|Copiapó
|11
|4
|3
|4
|15
|17
|-2
|15
|10
|Temuco
|11
|3
|5
|3
|17
|15
|2
|14
|11
|San Luis
|11
|3
|4
|4
|17
|19
|-2
|13
|12
|Iquique
|11
|2
|5
|4
|13
|15
|-2
|11
|13
|Curicó Unido
|11
|2
|5
|4
|13
|20
|-7
|11
|14
|Unión San Felipe
|11
|2
|3
|6
|8
|19
|-11
|9
|15
|Santa Cruz
|11
|1
|4
|6
|14
|21
|-7
|7
|16
|Rangers
|11
|0
|3
|8
|10
|21
|-11
|3