Tras Curicó Unido vs. San Marcos: así queda la tabla de posiciones de Primera B

Curicó Unido le empató en la agonía a San Marcos de Arica e impidió que los nortinos quedaran como exclusivo líder de Primera B.

Curicó Unido rescató un agónico empate 2-2 como local ante San Marcos de Arica y le amargó la posibilidad de los ‘Bravos del Morro’ de quedar cómo único líder de la Primera B al cierre de la 11° fecha.

En el Estadio Bicentenario La Granja, los ‘Torteros’ abrieron la cuenta a los 31′ a través de Nicolás Fernández, sin embargo la visita -y hasta ahora único invicto del fútbol chileno- llegó a la paridad apenas arrancado el segundo tiempo mediante anotación de Camilo Melivilú (46′).

En un reñido encuentro, los ariqueños llegaron al gol de la ventaja a los 66′ con gol de Nahuel Donadell, sin embargo y cuando en el norte festebajan ser los únicos punteros del torneo, la aparición de Joaquín Alfaro a los 90+3′ le dio la agónica igualdad a los curicanos.

¡La tabla de Primera B!

Con este resultado, San Marcos de Arica se quedó en la tercera posición con 20 a dos unidades del líder Deportes Puerto Montt, mientras que Curicó Unido se mantiene lejos, en el 13° puesto con apenas 10 unidades.

En la duodécima fecha, San Marcos de Arica recibirá en el Estadio Carlos Dittborn a Deportes Antofagasta, mientras que Curicó Unido será local en el Bicentenario La Granja ante Santiago Wanderers.

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