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Liga de Ascenso

Tras Curicó Unido vs. San Marcos: así queda la tabla de posiciones de Primera B

Curicó Unido le empató en la agonía a San Marcos de Arica e impidió que los nortinos quedaran como exclusivo líder de Primera B.

¡San Marcos no pudo ser líder de Primera B!
© Facebook¡San Marcos no pudo ser líder de Primera B!

Curicó Unido rescató un agónico empate 2-2 como local ante San Marcos de Arica y le amargó la posibilidad de los ‘Bravos del Morro’ de quedar cómo único líder de la Primera B al cierre de la 11° fecha.

En el Estadio Bicentenario La Granja, los ‘Torteros’ abrieron la cuenta a los 31′ a través de Nicolás Fernández, sin embargo la visita -y hasta ahora único invicto del fútbol chileno- llegó a la paridad apenas arrancado el segundo tiempo mediante anotación de Camilo Melivilú (46′).

En un reñido encuentro, los ariqueños llegaron al gol de la ventaja a los 66′ con gol de Nahuel Donadell, sin embargo y cuando en el norte festebajan ser los únicos punteros del torneo, la aparición de Joaquín Alfaro a los 90+3′ le dio la agónica igualdad a los curicanos.

¡La tabla de Primera B!

Con este resultado, San Marcos de Arica se quedó en la tercera posición con 20 a dos unidades del líder Deportes Puerto Montt, mientras que Curicó Unido se mantiene lejos, en el 13° puesto con apenas 10 unidades.

En la duodécima fecha, San Marcos de Arica recibirá en el Estadio Carlos Dittborn a Deportes Antofagasta, mientras que Curicó Unido será local en el Bicentenario La Granja ante Santiago Wanderers.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Puerto Montt 11 7 1 3 15 8 7 22
2 Cobreloa 11 6 3 2 21 13 8 21
3 San Marcos 11 5 6 0 16 8 8 21
4 Antofagasta 11 6 2 3 20 13 7 20
5 Santiago Wanderers 11 5 4 2 22 15 7 19
6 Recoleta 11 6 1 4 19 18 1 19
7 U. Española 11 5 2 4 14 11 3 17
8 Magallanes 11 4 3 4 16 17 -1 15
9 Copiapó 11 4 3 4 15 17 -2 15
10 Temuco 11 3 5 3 17 15 2 14
11 San Luis 11 3 4 4 17 19 -2 13
12 Iquique 11 2 5 4 13 15 -2 11
13 Curicó Unido 11 2 5 4 13 20 -7 11
14 Unión San Felipe 11 2 3 6 8 19 -11 9
15 Santa Cruz 11 1 4 6 14 21 -7 7
16 Rangers 11 0 3 8 10 21 -11 3
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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