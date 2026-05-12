Ryan Torrero destroza a hincha de la UC que llamó “vertedero” al Estadio Monumental: feroz respuesta en redes

La arquera alba compartió un video alentando a Colo Colo y terminó respondiendo con todo a un fanático de la UC que trató de “vertedero” al recinto albo.

El ambiente en redes sociales suele encenderse rápidamente cuando se mezclan el fútbol chileno y la rivalidad entre los grandes equipos del país: esta vez, la protagonista fue Ryan Torrero, jugadora de Colo Colo Femenino, quien generó múltiples reacciones.

La arquera del Cacique compartió un video en su cuenta de Instagram desde el Estadio Monumental mientras veía un partido del plantel masculino. En el registro, Torrero escribió un breve mensaje de apoyo al elenco Popular: “Viendo un partido en el Monumental. Vamos Colo Colo”.

Como era de esperarse, la publicación rápidamente se llenó de comentarios de hinchas de distintos equipos. Sin embargo, hubo uno en particular que llamó la atención y terminó provocando una respuesta directa de la meta alba.

Ryan Torrero respondió sin filtro a hincha de Universidad Católica

Un hincha de Universidad Católica reaccionó al video con un comentario burlón hacia el recinto deportivo situado en la comuna de Macul. “Me imagino el aburrimiento y el olor en el vertedero! Invitada al Claro Arena”, escribió el fanático cruzado en redes sociales.

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Lejos de ignorar el mensaje, la seleccionada chilena decidió responderle sin filtro. “Fui el otro día y ya gané el partido”, contestó, haciendo alusión al reciente triunfo de Colo Colo Femenino sobre Universidad Católica por 2 a 0.

La respuesta de la jugadora nacida en Estados Unidos rápidamente comenzó a viralizarse y generó todo tipo de reacciones.

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En resumen…