El exministro del deporte y hoy director de Blanco y Negro habló con los medios antes del vuelo del "Cacique" hacia la IV Región.

Colo Colo no solo se juega la clasificación a semifinales de la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido. También se juega parte importante de la planificación para el segundo semestre, algo que dejó claro Jaime Pizarro antes del viaje del plantel al norte del país.

El director de Blanco y Negro explicó que avanzar de ronda puede entregarle al club una herramienta clave pensando en el próximo mercado de pases, especialmente considerando las fuertes restricciones reglamentarias que existen para reforzar el plantel.

Actualmente, las bases permiten apenas tres incorporaciones para el receso y además los cupos de extranjeros son extremadamente limitados. Por eso, cada movimiento que haga Colo Colo deberá ser estudiado al detalle.

Jaime Pizarro aclara cómo procederán durante el mercado invernal en Colo Colo (Foto: Captura)

“Nos da un seguro para el futuro con ese cupo y también permite ir complementando el trabajo y equilibrio colectivo. Muchas veces uno no sabe a quién pueda necesitar en tres, cinco, siete fechas más. Para llevar al grupo ayuda muchísimo”, comentó Pizarro desde el Aeropuerto de Santiago.

Jaime Pizarro explica cómo Colo Colo prepara el mercado de pases

El histórico exvolante albo dejó en claro que el club ya comenzó el trabajo de evaluación junto al cuerpo técnico de Fernando Ortiz, aunque sostuvo que estos partidos serán fundamentales para terminar de definir las prioridades.

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“Estamos en pleno período de competencia, nos va a servir este tiempo para establecer las necesidades y cómo abordarlas”, señaló el dirigente, evidenciando que la dirigencia todavía se encuentra afinando el diagnóstico del plantel.

La situación obliga a Colo Colo a moverse con mucha cautela. El reglamento limita las posibilidades y cualquier error podría pasar la cuenta durante la segunda parte de la temporada.

“Hay factores reglamentarios, son solo tres cupos y cupos de extranjero que son muy limitados. En el receso hay que tener las decisiones bastante avanzadas”, advirtió Pizarro.

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Colo Colo se juega más que una clasificación ante Coquimbo Unido

En Macul entienden que el duelo ante Coquimbo Unido no solo tiene importancia deportiva. También funciona como una instancia clave para evaluar rendimientos individuales y determinar qué posiciones requieren refuerzos urgentes.

Fernando Ortiz necesita respuestas dentro de la cancha y la dirigencia quiere aprovechar estos encuentros para tomar decisiones con mayor claridad antes de abrir la billetera en el mercado.

Por eso, el choque ante los “Piratas” aparece como una prueba decisiva tanto para varios jugadores del plantel como para la planificación del segundo semestre, donde Colo Colo buscará pelear nuevamente por los títulos locales y asegurar presencia internacional.

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DATOS CLAVE

Jaime Pizarro confirmó que el reglamento solo permite tres incorporaciones para el segundo semestre.

El club Colo Colo posee cupos de extranjeros limitados para realizar nuevos fichajes próximos.

El resultado ante Coquimbo Unido definirá las necesidades del plantel en el mercado de pases.