En Deportes Concepción ponen los ojos en este jugador de la Universidad Católica.

El mercado de fichajes ya comienza a ser tema dentro de los equipos del fútbol chileno, quienes si bien aún no pueden fichar, ya empiezan a analizar nombres para poder reforzar sus plantillas a mitad de temporada para lo que será la recta final del 2026.

Uno de estos equipos es Deportes Concepción, quien hoy en día está bastante aproblemado con el descenso y busca sumar fichajes de categoría para buscar mantenerse en primera división.

Por esto, desde el ‘León de Collao’ ya comienzan a moverse en el mercado, en donde saldrían en búsqueda de un jugador de la Universidad Católica para poder reforzarse en el segundo semestre.

Dep. Concepción va por Bernardo Cerezo

Cerezo sería opción en el ‘Conce’ | Foto: Photosport

Hace unos instantes el periodista, Jorge ‘Coke’ Hevia informó en su cuenta de ‘X’ que desde Deportes Concepción estarían tras los pasos del defensor de la UC, Bernardo Cerezo, quien no ha visto muchos minutos en el equipo de la ‘Franja’ en este 2026.

Además de Cerezo, el comunicador también señaló que el ‘León de Collao’ también está tanteando el fichaje de César Pinares, un ex U. Católica que quedó libre tras su salida de Deportes Limache.

Publicidad

“(César) Pinares y (Bernardo) Cerezo. Avanzan para ser refuerzos del Conce a mitad de año”, informó.

De esta manera, el mercado de pases ya empieza a dejar sus primeras noticias en el fútbol chileno, en donde Deportes Concepción no quiere perder tiempo y buscará sumar incorporaciones a la brevedad para poder mantenerse en primera.

Pinares y Cerezo. Avanzan para ser refuerzos del Conce a mitad de año — Jorge Hevia Cristino (@CokeHevia) May 12, 2026

Publicidad

En Síntesis