Lamine Yamal revela cómo le copió la “no rabona” a Matías Fernández: “Nos dan vida”

Lamine Yamal volvió a deslumbrar al mundo entero tras lucirse con una genialidad ante Galatasaray por la Champions League. El delantero del Barcelona protagonizó una jugada que a los hinchas chilenos les trajo un mar de recuerdos: si bien la denominada “no rabona” dejó con la boca abierta a los comentaristas argentinos, lo cierto es que la jugada ya había sido vista en Matías Fernández hace dos décadas.

En 2006, el entonces joven volante de Colo Colo ya lucía la “no rabona”. El recordado Mati desplegó este tipo de lujos en una época en la que las redes sociales todavía no tenían el alcance actual, por lo que sus genialidades no alcanzaban la misma repercusión global que hoy consiguen las jugadas de la estrella del Barcelona.

La recordada “no rabona” de Matías Fernández hace 20 años (Archivo).

Comparaciones más, comparaciones menos, el propio Yamal se encargó de explicar cómo se le ocurrió copiar la jugada del exfutbolista chileno. “Últimamente veía que los defensas, cuando llegaba a la línea de fondo, se tiraban al suelo. Y veía la oportunidad, veía que podía salir…”, dijo en conversación con CBS Sports

“El recurso de la rabona es más bonito y, además, me ha salido efectivo, o sea, que estoy muy contento. Siempre intento usar los regates para ganar espacio. Los defensas siempre intentan acercarse a ti, y todo lo que sean regates para ganar espacio, nos dan la vida”, comentó.

Mira la espectacular jugada de Lamine Yamal

¡PARA VOLVERLA A VER MIL VECES MÁS! Lamine Yamal armó una espectacular jugada, amagó con tirar la rabona y asistió a Gordon para que marque el tercer gol de Barcelona ante Galatasaray. ¡Ahora si que lo conocieron!



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