Manuel Pellegrini recibe un duro sorteo en la UEFA Champions League: estos son sus rivales con el Betis

El entrenador nacional, Manuel Pellegrini conoció a sus rivales con el Real Betis para la UEFA Champions League.

En esta jornada se dio a conocer lo que son los rivales del Real Betis para la UEFA Champions League 26/27, en donde los dirigidos por Manuel Pellegrini vuelven a disputar esta prestigiosa competencia a nivel de clubes después de 21 años.

Para lo que será esta edición, el conjunto de ‘Ingeniero’ conoció a sus ocho rivales para la fase de liga en esta UEFA Champions League, en la que espera estar a la altura de este desafío y lograr avanzar a la fase final.

Sus ocho rivales para esta fase de liga son el Arsenal de Inglaterra, Porto de Portugal, Feyenoord de Países Bajos y el Como de Italia, a quienes enfrentará en condición de local.

Mientras que sus otros cuatro rivales serán el Bayern Múnich de Alemania, Borussia Dortmund de Alemania, Lille de Francia y Slovan Bratislava de Eslovaquía, a quienes enfrentará en condición de visitante.

El Real Betis ya conoce a sus rivales en la UEFA Champions League | Foto: Getty Images

Si bien el Real Betis ya conoció a sus rivales, aún no conoce como se confeccionará su fixture en esta competición, en donde la UEFA entregará el calendario de partidos en esta fase de liga el sábado 29 de agosto.

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¿Cuándo comenzará la UEFA Champions League 26/27?

La primera fecha de la UEFA Champions League 26/27 se disputará entre el 8 y 10 de septiembre de este 2026 y todos los partidos del torneo más importantes a nivel de clubes en el Viejo Continente los podrás ver por Disney+.