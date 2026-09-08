El equipo del Ingeniero se impuso por 3-2 en su visita a Francia y arrancó con un triunfo en la UEFA Champions League 2026-2027.

Este martes debutó el Real Betis de Manuel Pellegrini en la UEFA Champions League, con un triunfo por 3-2 en su visita a LOSC Lille en Francia, en el estreno de ambos en la fase de liga.

Los dirigidos por el entrenador chileno tuvieron que remontar, pues estuvieron dos veces abajo en el marcador, con los goles de Ayase Ueda (12′) y Alexsandro (36′) para los locales.

Pero el Ingeniero supo leer el partido y sus pupilos remontaron con el doblete de Marc Bartra (33′ y 49′) y el tanto de la victoria fue obra de Troy Parrott (53′).

Con este resultado, el Betis arranca con tres puntos en la Champions League, volviendo a ganar en la máxima competición europea después de 21 años.

Su último triunfo había sido el 12 de noviembre del 2005, cuando derrotaron por 1-0 al Chelsea por la antigua fase de grupos.

Cabe recordar que los heliopolitanos venían de vencer nada más que al Real Madrid el último fin de semana, dando un verdadero golpe en La Liga de España.

Publicidad

Manuel Pellegrini guió al Real Betis a un triunfo en su estreno en la Champions League 2026-2027. (Foto: Franco Arland/Getty Images)

Las declaraciones de Manuel Pellegrini

Tras el partido en el Decathlon Arena, Pellegrini conversó con ESPN sobre este importante triunfo en Lille: “Un triunfo muy importante. Primero comenzar la Champions jugando de visita y sumar tres puntos, yo creo que no es un resultado decisivo, pero nos encauza el camino”.

“Nos viene ahora dos partidos en casa, que quizás van a ser más difíciles que esto, pero siempre hay un plus adicional de poder jugar en casa. Así que comenzamos bien, ahora tenemos que centrarnos en La Liga, que tenemos tres partidos en una semana antes que venga el parón por la Selección”, agregó.

Publicidad

“Sin lugar a dudas que muy contento pro el inicio de la Champions, por el resultado y por el juego, ante un equipo que es el puntero en estos momentos en Francia. No era un partido fácil ni mucho menos”, completó el estratega de 72 años.

¿Cuándo vuelve a jugar el Real Betis?

El próximo partido del cuadro verdiblanco es lunes 14 de septiembre cuando visite al Villarreal a las 16:00 horas de Chile en el Estadio de la Cerámica, por la fecha 5 de La Liga.