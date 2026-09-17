Real Betis vs. Getafe: cuándo y dónde ver EN VIVO al equipo de Manuel Pellegrini en LaLiga

En esta jornada el Real Betis de Manuel Pellegrini tiene un duelo clave ante el Getafe en la Liga de España.

La Liga de España ya da sus primeros pasos dentro de lo que es su temporada 2026/27, la que nuevamente cuenta con la presencia del entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien continúa al mando del Real Betis.

En esta jornada, el experimentado técnico nacional tendrá un nuevo e importante partido dentro de la división de honor del fútbol español, en la que se verá las caras ante el Getafe en condición de local por la sexta fecha.

El conjunto dirigido por Pellegrini llega a este compromiso después de un importante triunfo en condición de visitante por 2-1 ante el Villarreal, el que lo tiene hoy en día metido en la lucha por la parte alta de la tabla.

El panorama del Real Betis de Manuel Pellegrini es positivo en este comienzo de campeonato, en donde hoy el conjunto ‘Betíco’ está en la quinta posición con 12 unidades y en caso de ganar en esta jornada, llegaría al segundo lugar, igualando el puntaje del Real Madrid.

Pellegrini quiere un nuevo triunfo con su Betis | Foto: Getty Images

¿Cuándo juega el Real Betis vs. Getafe por LaLiga?

El partido entre el Real Betis y Getafe se disputará este jueves 17 de septiembre a partir de las 14:00 horas de Chile, en el Estadio Benito Villamarín.

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¿Dónde ver a Manuel Pellegrini junto a su Real Betis en LaLiga?

El partido de Manuel Pellegrini junto a su Real Betis por LaLiga lo podrás seguir en Chile a través deDirecTV y via streaming por la plataforma de DGO.