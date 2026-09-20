El equipo de Manuel Pellegrini dejó escapar el triunfo en su visita a La Coruña por la séptima fecha de La Liga de España.

Este domingo el Real Betis dejó escapar dos puntos de oro en La Liga de España, pues el equipo que dirige Manuel Pellegrini empató 1-1 en su visita al Deportivo La Coruña, cuando iba ganando hasta el minuto 87′.

Los pupilos del Ingeniero se pusieron arriba del marcador con un golazo del colombiano Juan ‘Cucho’ Hernández a los 43 minutos del primer tiempo.

Pero sobre el final llegó la igualdad de los dueños de casa, que por medio de un cabezazo de Diego Villares pusieron el empate definitivo en el marcador.

Con este resultado, el Betis queda en la tercera posición en La Liga con 16 puntos, igualado en puntaje con el segundo que es Atlético de Madrid, por diferencia de goles.

Manuel Pellegrini en el empate del Real Betis. (Foto: José Manuel Álvarez Rey/Getty Images)

Los Colchoneros vencieron esta jornada por 2-1 al Real Madrid en el Estadio Metropolitano, en el derbi de la capital española.

Publicidad

Los merengues están cuartos, por detrás de los heliopolitanos, con 15 unidades. Mientras que el líder indscutido es el vigente campeón Barcelona, con 21 contables.

El próximo partido de Real Betis será tras la fecha FIFA, donde recibirá al Osasuna domingo 11 de octubre a las 13:30 horas de Chile.

La tabla de posiciones de La Liga:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Barcelona 21 7 7 0 0 31 7 +24 2 Atlético de Madrid 16 7 5 1 1 16 7 +9 3 Real Betis 16 7 5 1 1 9 7 +2 4 Real Madrid 15 7 5 0 2 18 8 +10 5 Sevilla 13 7 4 1 2 10 9 +1 6 Deportivo Alavés 11 7 3 2 2 11 6 +5 7 Deportivo La Coruña 10 7 2 4 1 10 8 +2 8 Real Sociedad 10 7 3 1 3 8 12 -4 9 Villarreal 8 7 2 2 3 13 12 +1 10 Athletic de Bilbao 8 6 2 2 2 7 6 +1 11 Getafe 8 7 2 2 3 4 7 -3 12 Rayo Vallecano 8 7 2 2 3 11 16 -5 13 Osasuna 8 7 2 2 3 6 13 -7 14 Celta de Vigo 7 7 1 4 2 8 6 +2 15 Espanyol 7 7 2 1 4 10 10 0 16 Racing de Santander 7 7 2 1 4 11 21 -10 17 Levante 5 6 1 2 3 8 12 -4 18 Elche 5 7 1 2 4 11 17 -6 19 Valencia 4 7 1 1 5 3 12 -9 20 Málaga 3 7 0 3 4 3 12 -9