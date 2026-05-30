Los "Gunners" pierden a una de sus grandes figuras para la gran final ante el PSG.

Arsenal sufre con la baja de una de sus figuras en la final de la Champions League. El defensor Ben White quedó descartado para el duelo frente al Paris Saint-Germain debido a una lesión sufrida el pasado fin de semana.

El lateral y zaguero inglés encendió las alarmas durante el compromiso ante West Ham por la Premier League, donde tuvo que abandonar el terreno de juego tras resentirse de una complicada molestia en una de sus rodillas.

Tras someterse a exámenes médicos durante los últimos días, el cuerpo médico de los “Gunners” confirmó que White no alcanzó a recuperarse y quedó fuera de la convocatoria para la definición continental que se disputará en Budapest.

La ausencia representa un duro golpe para Mikel Arteta, considerando que el inglés ha sido una pieza importante dentro del esquema defensivo del Arsenal, destacando por su polifuncionalidad para desempeñarse tanto como lateral derecho como defensor central.

Ahora, el cuadro londinense deberá buscar alternativas para reemplazar a uno de sus hombres de confianza en el partido más importante de la temporada, donde intentará conquistar una Champions League que le ha sido esquiva a lo largo de su historia.

La lesión también preocupa a Inglaterra de cara al Mundial 2026

Más allá de perderse la final ante el PSG, la situación de Ben White también genera preocupación en la selección inglesa.

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Según reportes desde Europa, el defensor se encuentra trabajando contrarreloj para llegar en condiciones al Mundial 2026, aunque su evolución física sigue siendo una incógnita tras la lesión sufrida en la rodilla.

Ben White es baja en Arsenal y preocupa a toda Inglaterra (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

El cuerpo técnico de Inglaterra seguirá de cerca su recuperación durante las próximas semanas, ya que White es considerado una alternativa importante dentro de la nómina que disputará la Copa del Mundo.

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Por ahora, el foco del jugador estará puesto en superar la lesión y acompañar desde fuera a sus compañeros en una final que promete paralizar al planeta fútbol.

DATOS CLAVE

Ben White se perderá la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain.

El defensor del Arsenal sufrió una lesión de rodilla frente al West Ham.

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