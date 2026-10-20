PSG vs Barcelona EN VIVO: horario, canal y dónde ver la UEFA Champions League en Chile

En esta jornada se vivirá un tremendo partidazo y el que lo protagonizarán el PSG ante Barcelona.

En esta jornada, el mundo del fútbol está lleno de expectación por lo que será el tremendo partidazo que nos entregará la UEFA Champions League, en donde el PSG y Barcelona se verán las caras en la fase de liga.

El gran presente de ambos equipos en este inicio de temporada en el 26/27 ha generado mucha expectativa de lo que puede ser este partido y el que esperarán poder cumplir.

La escuadra comandada por Luis Enrique intentará mantener su buen momento en el torneo continental, luego de conseguir dos triunfos en sus primeras presentaciones, en la que viene de un triunfazo por 4-2 ante el Manchester City.

Por otra parte, el elenco dirigido por Hansi Flick también llega en un gran momento, como líder del fútbol español y con dos victorias en esta Champions, en la que goleó al Feyenoord y Galatasaray.

PSG busca frenar al Barcelona | Foto: Getty Images

¿A qué hora juega PSG vs. Barcelona?

El encuentro entre PSG y Barcelona se disputará este martes 20 de octubre a partir de las 16:00 horas de Chile en el Parque de los Príncipes, en París.

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¿Dónde ver el partido de PSG vs. Barcelona por la Champions League?

El partido entre PSG y Barcelona por la UEFA Champions League se podrá ver en Chile a través de ESPN 5 y mediante la plataforma de streaming Disney+ Premium.