El delantero Aldrix Jara ha mostrado un gran nivel en Cobreloa, equipo que pelea en la parte alta de la Primera B. En los 10 compromisos que ha disputado, el atacante oriundo de Quilpué ya ha convertido siete goles, consolidándose como una de las figuras del conjunto naranja.

No obstante, la carrera de Jara no ha sido sencilla. Durante su paso por Santiago Wanderers tuvo que lidiar con varias cesiones a clubes como Recoleta, Trasandino y Limache, experiencias que lo hicieron madurar y fortalecerse como jugador.

Estas experiencias lo prepararon para asumir un rol protagónico en los Zorros del Desierto, donde hoy se destaca no solo por su capacidad goleadora, sino también por su liderazgo dentro del plantel naranja.

Aldrix Jara vive un renacer en Cobreloa | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Aldrix Jara y su paso por Santiago Wanderers

En una entrevista reciente en el canal del streamer La Orga 17, el futbolista de 25 años se refirió con honestidad al difícil momento de su salida de los Caturros, revelando la carga emocional que vivió.

“Necesitamos que te tomes las vacaciones, no queremos que entrenes con el plantel y para el otro año busca club porque no te queremos acá“, declaró Jara.

“Me dijeron ‘busca club porque nosotros no te queremos y yo te veo como un jugador sin futuro’… Cuando me dijo eso, se me partió el alma. Eso me dolió. Llegué a mi casa y lloré por una semana”, finalizó.

Los números de Aldrix Jara en Santiago Wanderers

En total, el ariete disputó 35 partidos con la camiseta del elenco de la Región de Valparaíso, donde tan solo pudo convertir dos goles y aportar con una asistencia.