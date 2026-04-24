En Calama las aguas están movidas tras la dolorosa derrota sufrida ante San Marcos de Arica, pero una luz de esperanza aparece en el horizonte médico de Cobreloa. David Tapia, uno de los valores más importantes del plantel, entregó detalles alentadores sobre su proceso de rehabilitación y confirmó que su vuelta a las citaciones está mucho más cerca de lo esperado.

El futbolista nacional explicó que ha estado trabajando intensamente bajo la supervisión de los especialistas del club para dejar atrás las molestias físicas. “Estamos manejándolo con el área médica, haciendo los ejercicios de fortalecimiento y todo lo que conlleva sacar adelante una lesión de este tipo”, señaló Tapia, quien ha mostrado una evolución positiva en las últimas jornadas de entrenamiento.

La planificación para su regreso ya tiene plazos establecidos. Según las propias palabras del jugador, la próxima semana será el punto de inflexión donde dejará el gimnasio para retomar el contacto con el balón. “Ya la otra semana debería estar haciendo trabajos de cancha, todo esto depende de cómo nos vamos sintiendo y poniéndonos de acuerdo con el área médica”, detalló el volante loíno.

David Tapia se pierde el partido ante San Luis de Quillota

Objetivo: El Clásico ante Antofagasta

La motivación de Tapia es total, el jugador reconoció que sus ganas de aportar al equipo son el motor de su recuperación, aunque aclaró que no cometerán locuras que pongan en riesgo su integridad física a largo plazo.

Ante la consulta directa sobre si su nombre aparecerá en la planilla para enfrentar a Deportes Antofagasta, Tapia fue optimista y aseguró que es “lo más probable”. La idea del cuerpo técnico y médico es que el jugador sume sus primeros minutos de fútbol formal durante los próximos días para evaluar su respuesta competitiva.

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De esta forma, Cobreloa recupera a una pieza fundamental para su esquema justo cuando la tabla de posiciones comienza a apretarse. El compromiso de Tapia es absoluto: “Hay que tomarlo de manera responsable y así lo estamos haciendo junto al área médica”, cerró el futbolista, quien espera ser el revulsivo que los naranjas necesitan para retomar la senda del triunfo.