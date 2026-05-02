En la previa del clásico de la región entre Cobreloa y Deportes Antofagasta, el entrenador César Bravo fue enfático en señalar que en Calama no se descansa en la búsqueda de talento.

Según explicó el DT, la institución mantiene un análisis permanente de futbolistas en distintos niveles del fútbol nacional: “Siempre llevamos un seguimiento de jugadores, tanto de la Primera División, de la Segunda División y Primera B”.

Este trabajo diario busca identificar piezas que puedan encajar en el esquema loíno, siempre que se cumplan las condiciones administrativas y financieras.

“La idea es, si están las condiciones, poder fortalecer el equipo, hacerlo más fuerte de lo que está”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa advirtiendo que Cobreloa será protagonista del próximo mercado de fichajes a mitad de temporada.

César Bravo reconoce que se reforzará a mitad de año

Lesiones y la importancia de la cantera

Más allá de mirar hacia afuera, Bravo destacó que la evaluación interna es clave para decidir si se concreta alguna incorporación. Factores como el estado físico del plantel actual son determinantes: “Hay que ir viendo los jugadores que tenemos lesionados, pero es una variable que siempre se va trabajando”.

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Asimismo, el estratega no descarta que las soluciones lleguen desde casa. El técnico puso en valor el aporte de las divisiones inferiores que ya se foguean con el plantel de honor.

“Siempre hablamos de cómo podemos ir fortaleciendo, sea con refuerzos y también a través de los jugadores jóvenes que trabajan con nosotros”, concluyó el jefe técnico de los “Zorros del Desierto”.