Cobreloa rompe el silencio tras grave caída de hincha en en el Zorros del Desierto: actualizan su estado de salud

El cuadro loíno se pronunció oficialmente luego del grave incidente ocurrido durante la celebración del último gol en el partido ante Deportes Copiapó.

Cobreloa vivió una jornada de contrastes en el Estadio Zorros del Desierto. El cuadro naranja goleó por 4 a 1 a Deportes Copiapó y logró recuperar el liderato de la Primera B, resultado que dejó muy buenas sensaciones en el equipo dirigido por César Bravo.

Sin embargo, más allá de la celebración por el triunfo en Calama, el encuentro quedó marcado por un preocupante incidente ocurrido en las tribunas del recinto deportivo.

Y es que en medio de los festejos por el último gol del cuadro naranja, un hincha local sufrió una grave caída desde una de las galerías del estadio, generando inmediata preocupación entre los asistentes.

El simpatizante loíno se encontraba colgado de una de las rejas cuando perdió el equilibrio, cayendo desde la altura | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

Tras lo sucedido, rápidamente se activaron los protocolos de emergencia para asistir a la persona afectada, quien posteriormente fue trasladada en ambulancia hasta el centro médico más cercano.

“Está en recuperación”: Cobreloa entrega tranquilidad tras accidente en el Zorros del Desierto

Durante las últimas horas, Cobreloa utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado oficial sobre el estado del hincha.

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“Podemos informar que la persona afectada se encuentra en proceso de recuperación de las lesiones provocadas por la caída. Como institución, valoramos y agradecemos la rápida, profesional y coordinada respuesta de nuestros equipos de emergencia y seguridad, destacando especialmente el trabajo del personal médico presente en el recinto”, señalaron desde el club.

Además, el elenco loíno realizó un llamado al autocuidado y la responsabilidad de los asistentes. “Hacemos un llamado claro y responsable al autocuidado, la prudencia y la responsabilidad individual de todos quienes asisten al estadio. La seguridad es una tarea compartida, donde el comportamiento de cada persona resulta fundamental para resguardar su bienestar y el de toda la comunidad”, agregaron.

Compartimos comunicado oficial, respecto al lamentable incidente ocurrido en el partido de ayer con un hincha de nuestro Cobreloa 🦊 pic.twitter.com/UOIgMoWKJB — Cobreloa (@Cobreloa_SADP) May 17, 2026

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Finalmente, desde el elenco del norte de nuestro país reafirmaron su compromiso con la seguridad en los espectáculos deportivos. “Nuestro compromiso seguirá siendo brindar un espectáculo seguro para todos, promoviendo siempre una fiesta deportiva familiar, responsable y enmarcada en el respeto”, cerró el comunicado.