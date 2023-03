El golpe recibido en la fecha anterior en el Monumental fue muy duro. Muy pocos esperaban que un extenso invicto a nivel local se fuese a perder con Coquimbo Unido, y con un Cacique que retrocedió varios peldaños respecto a un presente que ya era confuso e intermitente. Lo anterior, unido a que era imprescindible mejorar las sensaciones de cara al Superclásico contra la U de la próxima fecha, hacía muy necesario que el equipo lavara heridas frente a un Magallanes que, si bien venía con el desgaste propio de un partido internacional de mitad de semana, contaba con cuatro victorias consecutivas y en la Supercopa pareció tener la llave para neutralizar a Colo Colo.

Quedaron demasiadas dudas la semana pasada como para poder sentir una dosis de confianza suficiente para ver este partido sin la tensión propia de un equipo golpeado, con esas típicas sensaciones de que, si bien pareciera no pasar nada en el trámite, en cualquier momento puede haber alguna desgracia. Una defensa con dos jugadores fuera de puesto (Fuentes y Dani Gutiérrez), un debutante desde el inicio (De los Santos) y un jugador que no ha inspirado confianza (Ramiro González), no contribuían en la previa a generar tranquilidad de cara a un encuentro contra un rival con mucha gente de experiencia.

Sin embargo, el equipo encontró buenas sensaciones desde el inicio, particularmente por los costados. La defensa de Magallanes fue un manojito de nervios durante todo el primer tiempo, y mucho de ello tuvo que ver con la intensidad de Colo Colo en la presión alta. Así llegó la apertura, antes de que comenzaran los murmullos, tras una buena recuperación entre Pavez y Bolados -ambos mejoraron mucho-, y una buena jugada de Palacios que provocó el rebote de la defensa albiceleste tras la aparición de Benegas, y que Castillo llegase a marcar la apertura con olfato de goleador.

Lezcano volvió a aparecer para anotar en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

De todas formas, el Popular se vio muy “maquillador”, como se dice en la jerga boxeril. Tiraba golpes, pero no hacía daño –más allá de dos goles bien anulados–, pese a varias licencias defensivas del rival. Y eso evidentemente provoca incertidumbre, aunque Magallanes no generaba casi nada en ofensiva. Pero cuando generó, inmediatamente encontró las redes terminando el primer tiempo con un excelente cabezazo de Felipe Flores, que por suerte estaba un poco adelantado y no provocó que el error defensivo del Cacique tuviese consecuencias.

El trámite del segundo lapso era similar, aunque Colo Colo mostraba un poco menos de energía y Magallanes algo comenzó a intentar con el buen pie de su mediocampo. Pero llegó el instante que decantó el partido para el lado albo: la entrada de Gil y Lezcano le dio más peso al equipo, especialmente el Colorado, que sin brillar hace sentir su experiencia y manejo de los tiempos. Y Darío tiene un olfato de gol realmente notable, además de algo de la suerte de la que carece Benegas: cazó una pelota bien peleada por Dani Gutiérrez tras el córner de Gil y mató el partido con un 2-0 que no tendría vuelta atrás.

Quizás la sensación es que no fue un gran partido del Cacique, pero hubo muchas cosas positivas. Terminar con la valla en cero y con Cortés casi sin trabajo, con bastante mérito del buen trabajo defensivo del equipo –se afirmó Fuentes, De los Santos tuvo un auspicioso estreno, Ramiro mejoró y Dani Gutiérrez subió varios peldaños, lo que es importantísimo considerando que muy probablemente él jugará el Clásico como lateral izquierdo–; Pavez y Pizarro subieron su rendimiento, al igual que Bolados; Gil volvió a ser relevante, y Lezcano la toca y es gol. Era muy necesario mejorar la sensación de cara al Clásico, y eso se cumplió. Y ahora hay que defender un invicto groseramente extenso frente a un rival que está en una mejor posición que en años anteriores. Que vengan, aquí los esperamos, veremos si esta vez no faltan.