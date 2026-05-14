El defensor central vive una compleja situación en Universidad de Chile. Su despedida puede concretarse pronto.

Universidad de Chile tiene que tomar importantes decisiones respecto al mercado de fichajes. Una de ellas, puede desembocar en la salida de una destacada figura: su nombre es Franco Calderón.

Luego de perder el protagonismo con el cuerpo técnico de Fernando Gago, el jugador quedó entre la espada y la pared. ¿La razón? Su contrato concluye el 31 de diciembre de 2026.

Y por el momento, no se avizora una continuidad en la institución. Es más, La Magia Azul reveló que el zaguero mencionado está lejos de convencer a la cúpula estudiantil para firmar una extensión.

“El defensor argentino no sería renovado para la temporada 2027 (…) la decisión comenzaría a tomar fuerza dentro de la mesa directiva”, comenzó señalando la información.

Sobre el mismo punto, agregó: “Esta determinación respondería a una nueva política de club que busca refrescar la línea defensiva con perfiles distintos para los años venideros“.

Franco Calderón no renovaría con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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El ocaso de Franco Calderón en Universidad de Chile

Durante la presente campaña, el oriundo de Chaco ha disputado una totalidad de 13 compromisos con la camiseta universitaria. En dichos encuentros, no marcó goles ni aportó asistencias.

¿Será su adiós en Universidad de Chile? Aún queda mucho paño por cortar. Quién sabe si antes del término del año logra revertir la situación para así mantenerse en la escuadra laica.

En síntesis:

El contrato de Franco Calderón con Universidad de Chile finaliza el 31 de diciembre de 2026 .

con Universidad de Chile finaliza el . El defensor central ha disputado 13 compromisos oficiales durante la presente campaña deportiva.

oficiales durante la presente campaña deportiva. La directiva no renovará a Calderón para la temporada 2027 por una nueva política institucional.