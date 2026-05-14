El cuadro nortino busca tres refuerzos de calidad para dar un salto de calidad y lograr el ascenso a final de temporada.

Cobreloa vuelve a la acción de la Primera B este sábado ante Deportes Copiapó en Calama, compromiso válido por la Fecha 12 donde los loínos buscarán trepar a lo más alto de la segunda categoría del fútbol chileno.

El conjunto naranja viene de una dolorosa caída ante Santiago Wanderers en Valparaíso, donde los porteños superaron con holgura a Cobreloa e instalaron más de una duda de cara al cierre del primer semestre.

César Pinares suena en Cobreloa. | Foto: Photosport

Ya pensando en lo que será la segunda mitad del año y la búsqueda por ascender a Primera División, Bolavip Chile supo que Cobreloa está activo en el Mercado de Fichajes y ya tiene tres nombres vistos para reforzar al equipo.

Ignacio Duma, Tobías Figueroa y César Pinares serían los nombres que la dirigencia nortina tiene en carpeta para reforzar al equipo e, incluso, ya empezaron las conversaciones para darle un gran salto de calidad al plantel.

¿Llegará alguno? Lo cierto es que el más rimbombante es César Pinares, quien hace un par de semanas dejó al sublíder Deportes Limache y no vería con malos ojos recaer en el equipo más grande que hoy por hoy tiene la división de ascenso.

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En síntesis

Cobreloa enfrenta a Deportes Copiapó este sábado en Calama por la Fecha 12.

La dirigencia busca fichar a Ignacio Duma, Tobías Figueroa y César Pinares como refuerzos.

El volante César Pinares recientemente dejó el club Deportes Limache antes de estas negociaciones.