Hinchas de la UC reaccionan con furia al saludo de cumpleaños a Néstor “Pipo” Gorosito: este es el motivo

La publicación dedicada a Néstor “Pipo” Gorosito desató una ola de críticas entre los hinchas de Universidad Católica.

Universidad Católica ya piensa en sus próximos desafíos en la Liga de Primera y la Copa Libertadores, aunque durante las últimas horas el club volvió a quedar en el centro de las críticas en redes sociales.

Todo ocurrió a raíz de un saludo de cumpleaños dedicado a Néstor “Pipo” Gorosito, campeón de la Copa Interamericana 1994 y la Copa Chile 1995 con el cuadro de la Franja.

El mensaje fue publicado en las plataformas oficiales de la UC, aunque rápidamente comenzó a generar una ola de comentarios negativos por dos detalles particulares en la imagen utilizada. ¿Qué fue lo que pasó?

Néstor Gorosito jugó 173 partidos con la UC y marcó 28 goles | FOTO: Archivo

Los detalles en saludo a Gorosito que hizo explotar a los hinchas de la UC

Varios fanáticos detectaron evidentes rastros de Inteligencia Artificial en la fotografía compartida por la UC y apuntaron principalmente al rostro de Gorosito.

Sin embargo, eso no fue lo único que indignó a los cruzados. En la imagen también se apreciaba que el escudo de la UC había desaparecido parcialmente de la camiseta, aparentemente producto de la edición realizada con IA.

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Las reacciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde varios usuarios criticaron la calidad de la publicación y cuestionaron que un club como la Católica utilizara una imagen con errores tan notorios.

¡Hoy está de cumple un crack! 👏 Saludamos a Néstor "Pipo" Gorosito 🪄, un jugador que marcó una época en #LosCruzados a punta de talento y jerarquía 🎩



🏆 Interamericana 1994

🏆 Copa Chile 1995



¡Felicidades, Pipo! Gracias por defender la Franja con tanta calidad ⚽… pic.twitter.com/Ior5zPqGpE — Universidad Católica (@Cruzados) May 14, 2026

“Le borraron el escudo”, “Qué horrible la IA” y “¿Les cuesta mucho arreglar una foto?” fueron parte de los comentarios que comenzaron a circular tras la publicación dedicada al exjugador cruzado.

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Algunos de los comentarios de los hinchas de la UC: