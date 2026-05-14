Cristóbal Ulloa, actual figura y capitán de la proyección azul, podría tener su primera citación al primer equipo ante Cobresal.

Universidad de Chile vive días complejos en la previa de su duelo ante Cobresal por la fecha 12 de la Liga de Primera 2026. Fernando Gago deberá mover piezas de manera obligada debido a las múltiples bajas defensivas que afectan al plantel azul, situación que podría abrirle inesperadamente la puerta a una joven promesa del club: Cristóbal Ulloa.

El defensor central de 20 años aparece como una de las grandes novedades que podría incluir “Pintita” en la citación para viajar al norte. Esto, considerando que Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez están lesionados, mientras que Marcelo Morales quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Con ese panorama, Gago apenas cuenta con Franco Calderón y Bianneider Tamayo como alternativas naturales en la zaga, por lo que el técnico argentino analiza sumar juveniles al banco de suplentes.

Ahí es donde toma fuerza el nombre de Cristóbal Ulloa, capitán de la serie de proyección azul y uno de los defensores mejor evaluados en el Centro Deportivo Azul, quien según Al Aire Libre podría tener su chance frente a los “Mineros”.

El hermano de figura de Colo Colo que puede debutar en la U

La historia de Cristóbal Ulloa tiene un ingrediente especial. El joven defensor es hermano menor de Diego Ulloa, uno de los actuales capitanes de Colo Colo y una de las piezas importantes del equipo de Fernando Ortiz.

Ambos iniciaron su formación en las divisiones inferiores del “Cacique”, aunque Cristóbal decidió alejarse del fútbol cuando tenía 11 años. Sin embargo, años después retomó su carrera y sorprendió al incorporarse a Universidad de Chile, donde rápidamente comenzó a destacar por su físico, su juego aéreo y liderazgo dentro de la cantera azul.

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Cristóbal es hermano menor de Diego, actual figura y uno de los capitanes de Colo Colo.

El zaguero llegó a la U en 2023 y desde entonces ha sido seguido de cerca por el cuerpo técnico del primer equipo. De hecho, hace algunos meses confesó en diálogo con AS Chile su gran objetivo: “Me gustaría firmar mi contrato, ayudar a mi familia, debutar en la U, que sería algo maravilloso. Es el club más grande del país”.

Ahora, en medio de la emergencia defensiva que golpea a los Azules, Cristóbal Ulloa podría tener la gran oportunidad de dar el salto al profesionalismo y transformarse en la gran sorpresa de Fernando Gago para el choque ante Cobresal.

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DATOS CLAVE

El técnico Fernando Gago enfrenta bajas defensivas para el duelo ante Cobresal por la fecha 12.

El defensa juvenil Cristóbal Ulloa de 20 años asoma como opción ante las lesiones y suspensiones.

Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez se encuentran lesionados, mermando la zaga titular del equipo azul.

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