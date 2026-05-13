El periodista se refirió a los casos de los dos jugadores extranjeros. Ambos están a préstamo y no son considerados.

Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes y por ello Jorge “Coke” Hevia se aventuró con una potente proyección: el conjunto estudiantil liberará dos cupos para figuras foráneas.

En los micrófonos de Radio Pauta, el periodista aludió a Felipe Salomoni y Lucas Romero. Según detalló, no ve al lateral izquierdo ni al mediocampista central para el segundo semestre.

Y, para él, la ausencia de ambos en el equipo titular de Fernando Gago es el fiel ejemplo de ello. Ninguno ha sido considerado como estelar tras el arribo del nuevo cuerpo técnico.

Sobre el argentino, que está cedido hasta mediados de 2026, lanzó: “Es que el otro día, fue (Diego) Vargas al banco y él no fue citado. En su caso, es como el empujoncito para que a mitad de año… ‘amigo, vaya que necesitamos el cupo’“.

Luego, sobre el volante paraguayo que está a préstamo hasta fines de temporada, agregó: “Con (Lucas) Romero puede pasar lo mismo. Tiene harto interés de México“.

Coke Hevia analizó los casos de Felipe Salomoni y Lucas Romero. (Imágenes: Photosport / Universidad de Chile)

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Dos salidas en Universidad de Chile

Durante esta campaña, Felipe Salomoni ha disputado una totalidad de nueve compromisos. En dichos enfrentamientos, no ha anotado goles, pero logró aportar con una asistencia.

En tanto, Lucas Romero acumula cinco encuentros desde su llegada a Universidad de Chile. Tampoco ha marcado tantos y no ha entregado asistencias.

En síntesis:

Felipe Salomoni y Lucas Romero liberarían dos cupos de extranjeros en el segundo semestre.

y liberarían dos cupos de extranjeros en el segundo semestre. El lateral Felipe Salomoni suma nueve partidos jugados y una asistencia durante esta campaña.

suma nueve partidos jugados y una asistencia durante esta campaña. El volante Lucas Romero registra cinco encuentros disputados sin goles ni asistencias hasta la fecha.