Este jueves en Colo Colo blindaron a una de sus nuevas promesas con su primer contrato profesional, en medio de la llegada de la delegación alba tras su partido con Coquimbo Unido en la Cuarta Región, por la Copa de la Liga.
Se trata del juvenil Rodrigo Catalán, que acaba de cumplir 17 años y ahora pasa a ser futbolista profesional del primer equipo, en un acto que fue difundido por el club en redes sociales.
El volante había debutado el 5 de abril en el triunfo del Cacique por 1-0 de visita ante Deportes Concepción, por la Liga de Primera, donde ingresó en los minutos finales.
También ha sido citado por Ortiz en otros tres partidos, por lo que faltaba realizar este trámite para asegurar su estadía en el cuadro popular, ante la opción que despierte el interés de otros clubes por sus actuaciones.
Lo concreto, es que Rodrigo Catalán firmó contrato por tres años en el Eterno Campeón, un vínculo que asegurará su estadía en el Estadio Monumental hasta 2029.
Estos son los resultados que necesita Colo Colo para clasificar a semifinales en la Copa de la Liga
La palabra de Rodrigo Catalán
Tras estampar su firma, acompañado de su familia dio declaraciones a los canales oficiales de Colo Colo: “Una felicidad enorme firmar contrato con el equipo que siempre he amado, de chiquitito es un sueño, siempre”.
“Quizás se me han juntado muchas cosas aquí en poco tiempo, pero las sigo recibiendo de buena manera y trabajando siempre al cien por ciento”, agregó.
Respecto a sus objetivos para futuro, comentó: “Seguir sumando minutos en los próximos partidos, seguir adaptándome aquí en el plantel, con los compañeros que me han recibido de buena manera, entonces siempre he estado con la confianza del profesor también”.
¡Felicidades, Rodrigo Catalán! 🤟🏻— Colo-Colo (@ColoColo) May 14, 2026
Nuestro volante firmó su primer contrato como profesional, acompañado por Daniel Morón, Jaime Pizarro y su familia, quienes fueron un pilar fundamental durante todo su proceso en el Fútbol Joven del Cacique 🙌🏽🏟️ pic.twitter.com/zrMB7xkfru
En síntesis
- El juvenil Rodrigo Catalán firmó su primer contrato profesional con Colo Colo.
- El vínculo contractual del volante de 17 años se extiende hasta el año 2029.
- Catalán debutó profesionalmente el 5 de abril en el triunfo ante Deportes Concepción.