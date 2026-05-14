En el Cacique hicieron todo un ritual para que el juvenil estampara su firma en el contrato que se extiende hasta 2029.

Este jueves en Colo Colo blindaron a una de sus nuevas promesas con su primer contrato profesional, en medio de la llegada de la delegación alba tras su partido con Coquimbo Unido en la Cuarta Región, por la Copa de la Liga.

Se trata del juvenil Rodrigo Catalán, que acaba de cumplir 17 años y ahora pasa a ser futbolista profesional del primer equipo, en un acto que fue difundido por el club en redes sociales.

El volante había debutado el 5 de abril en el triunfo del Cacique por 1-0 de visita ante Deportes Concepción, por la Liga de Primera, donde ingresó en los minutos finales.

También ha sido citado por Ortiz en otros tres partidos, por lo que faltaba realizar este trámite para asegurar su estadía en el cuadro popular, ante la opción que despierte el interés de otros clubes por sus actuaciones.

Lo concreto, es que Rodrigo Catalán firmó contrato por tres años en el Eterno Campeón, un vínculo que asegurará su estadía en el Estadio Monumental hasta 2029.

La palabra de Rodrigo Catalán

Tras estampar su firma, acompañado de su familia dio declaraciones a los canales oficiales de Colo Colo: “Una felicidad enorme firmar contrato con el equipo que siempre he amado, de chiquitito es un sueño, siempre”.

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“Quizás se me han juntado muchas cosas aquí en poco tiempo, pero las sigo recibiendo de buena manera y trabajando siempre al cien por ciento”, agregó.

Respecto a sus objetivos para futuro, comentó: “Seguir sumando minutos en los próximos partidos, seguir adaptándome aquí en el plantel, con los compañeros que me han recibido de buena manera, entonces siempre he estado con la confianza del profesor también”.

¡Felicidades, Rodrigo Catalán! 🤟🏻



Nuestro volante firmó su primer contrato como profesional, acompañado por Daniel Morón, Jaime Pizarro y su familia, quienes fueron un pilar fundamental durante todo su proceso en el Fútbol Joven del Cacique 🙌🏽🏟️ pic.twitter.com/zrMB7xkfru — Colo-Colo (@ColoColo) May 14, 2026

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En síntesis