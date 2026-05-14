El presidente de Deportes Limache, César Villegas, aseguró que no han habido acercamientos con el "Cacique" y que, de haberlos, difícilmente se llegue a buen puerto.

El mercado de fichajes todavía no abre oficialmente, pero en Colo Colo ya comienzan a aparecer nombres para reforzar el plantel de cara al segundo semestre. Sin embargo, uno de los posibles movimientos que sonó con fuerza en las últimas semanas acaba de recibir un duro golpe.

Jean Meneses y Joaquín Montecinos, figuras de Deportes Limache, habían sido vinculados como posibles opciones para potenciar las bandas del equipo dirigido por Fernando Ortiz. No obstante, desde el cuadro “tomatero” fueron claros y descartaron cualquier negociación con el “Cacique”.

El portazo de Limache a Colo Colo

Fue el propio presidente de Deportes Limache, César Villegas, quien abordó los rumores en conversación con ADN Deportes y aseguró que, hasta ahora, no existe ningún acercamiento formal desde Macul.

“Al menos a mí, como presidente, no me ha llegado ninguna oferta ni me han preguntado por ninguno de los dos”, afirmó el dirigente.

Jean Meneses y Joaquín Montecinos no se mueven de Deportes Limache.

Pero eso no fue todo. En el caso de Jean Meneses, Villegas fue aún más contundente y prácticamente cerró cualquier opción de verlo nuevamente en el fútbol chileno vistiendo otra camiseta.

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“Meneses tiene una cláusula de salida, pero siempre y cuando sea para el extranjero. Para el mercado nacional es imposible”, lanzó.

Limache no quiere desarmarse

Respecto a Joaquín Montecinos, el mandamás de Deportes Limache también fue claro al señalar que el atacante tiene contrato vigente y que en el club no están pendientes de los rumores de mercado.

“Montecinos también tiene contrato vigente. Son especulaciones que empiezan a surgir en estas últimas cuatro o cinco fechas”, sostuvo.

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Finalmente, César Villegas dejó en claro que el foco del club está completamente puesto en cerrar de buena forma la primera rueda y seguir peleando objetivos importantes esta temporada.

“Nosotros no nos preocupamos de eso, estamos enfocados en las cuatro finales que nos quedan para terminar la primera rueda y después ver de qué forma nos vamos a potenciar para seguir peleando el campeonato y cumplir el objetivo de llevar a Limache a una copa internacional”, cerró.

DATOS CLAVE

El presidente de Deportes Limache, César Villegas, descartó ofertas formales de Colo Colo por sus jugadores.

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El atacante Jean Meneses posee una cláusula de salida válida únicamente para clubes del extranjero.