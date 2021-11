Efecto pandemia: Ervin Vaca no pudo abordar hacia Chile y se complica su llegada a los entrenamientos de Colo Colo

Hace un par de semanas, se dio a conocer la posibilidad de que Colo Colo incorporara a sus entrenamientos a la joven promesa de 17 años del fútbol boliviano, Ervin Vaca, replicando el mismo método que usó con Pablo Solari y Alan Saldivia.

La llegada del boliviano estaba prevista para estos días, pero no pudo abordar a Chile por problemas administrativos y la opción de que se sume a los entrenamientos de Gustavo Quinteros parece cada vez más lejana.

Daniel González, representante de Vaca, habló con Al Aire Libre de radio Cooperativa y aseguró que “Estamos viendo qué hacer. Ervin (Vaca) afortunadamente tiene opciones en el exterior. Nosotros priorizamos que fuese a Colo Colo, pero si no se puede no hay mucho más qué hacer. Vivimos la triste situación de que cuando nos encontrábamos en el aeropuerto para viajar, nos enteramos que todavía no podía ingresar a Chile”.

“No pudimos viajar por un tema de las vacunas. El Ministerio de Salud de Chile exige si no me equivoco un periodo de 14 o 15 días después de la segunda dosis. Acá en Bolivia recién se autorizó que personas de 12 a 17 años puedan recibir la segunda dosis y Ervin recién lleva un par de días desde que se la puso”, aseguró.

Para cerrar, enfatizó en que “Es un problema, porque entiendo que Colo Colo deja de entrenar el 6 de diciembre y Ervin debería esperar unos 12 días más para llegar a Chile, entre que deba hacer cuarentena, estaría llegando el día que el club cierra su temporada. Ahora, no sé si será factible que la opción se de en enero”, cerró.