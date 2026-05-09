Los itálicos sacaron la tarea adelante en La Portada y le meten presión a los Azules en la Copa de La Liga.

Audax Italiano consiguió un triunfazo este sábado tras imponerse por 4-2 a Deportes La Serena en un partidazo válido por la quinta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, mismo grupo donde está la U. de Chile.

El encuentro arrancó de gran forma para los “Papayeros”, ya que Gonzalo Escalante abrió la cuenta apenas a los 2 minutos. Sin embargo, el cuadro itálico reaccionó rápidamente y encontró la igualdad gracias a Ignacio Fuenzalida en el 24′.

Nicolás Stefanelli anotó el 2 a 1 para La Serena y puso suspenso al compromiso, pero antes del descanso, apareció Michael Vadulli para emparejar las acciones.

Audax Italiano golea por 4 a 2 a La Serena como visitante. (Foto: Photosport)

En el complemento, el propio Vadulli apareció a los 50′ para poner el segundo personal y en el 64′, Fuenzalida también logró su doblete decretando así el 4 a 2 definitivo sobre el local.

Así quedó la tabla del Grupo D en la Copa de la Liga

Con esta victoria, Audax Italiano alcanzó los 10 puntos y quedó como exclusivo líder del Grupo D, superando a Universidad de Chile, que tiene 7 unidades aunque con un partido menos que itálicos y “Papayeros”.

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Más atrás aparece Unión La Calera también con 7 puntos, mientras que Deportes La Serena sigue en el fondo de la tabla con apenas una unidad tras cinco fechas disputadas.