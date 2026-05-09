Audax Italiano consiguió un triunfazo este sábado tras imponerse por 4-2 a Deportes La Serena en un partidazo válido por la quinta fecha del Grupo D de la Copa de la Liga, mismo grupo donde está la U. de Chile.
El encuentro arrancó de gran forma para los “Papayeros”, ya que Gonzalo Escalante abrió la cuenta apenas a los 2 minutos. Sin embargo, el cuadro itálico reaccionó rápidamente y encontró la igualdad gracias a Ignacio Fuenzalida en el 24′.
Nicolás Stefanelli anotó el 2 a 1 para La Serena y puso suspenso al compromiso, pero antes del descanso, apareció Michael Vadulli para emparejar las acciones.
Audax Italiano golea por 4 a 2 a La Serena como visitante. (Foto: Photosport)
En el complemento, el propio Vadulli apareció a los 50′ para poner el segundo personal y en el 64′, Fuenzalida también logró su doblete decretando así el 4 a 2 definitivo sobre el local.
Así quedó la tabla del Grupo D en la Copa de la Liga
Con esta victoria, Audax Italiano alcanzó los 10 puntos y quedó como exclusivo líder del Grupo D, superando a Universidad de Chile, que tiene 7 unidades aunque con un partido menos que itálicos y “Papayeros”.
Más atrás aparece Unión La Calera también con 7 puntos, mientras que Deportes La Serena sigue en el fondo de la tabla con apenas una unidad tras cinco fechas disputadas.
|#
|Equipo
|J
|GF:GC
|+/-
|PTS
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Audax Italiano
|5
|10:7
|3
|10
|3
|1
|1
|E P G G
|2
|U. de Chile
|4
|10:4
|6
|7
|2
|1
|1
|G G P E
|3
|U. La Calera
|4
|4:3
|1
|7
|2
|1
|1
|E G G P
|4
|La Serena
|5
|6:16
|-10
|1
|0
|1
|4
|P P P E