Colo Colo vive esta tarde una doble jornada de fútbol en el Estadio Monumental. Y es que más temprano, las Albas recibieron a Deportes Recoleta por la Liga Nacional Femenina, siendo el puntapié inicial de la tarde en “La Ruca”.
Tras el contundente 9 a 0 del equipo de Tatiele Silveira, ahora el primer equipo masculino se apronta para recibir a Deportes Concepción por la cuarta fecha de la Copa de La Liga.
El “Cacique” llega como sólido líder con 7 unidades (mismas que Coquimbo Unido), mientras que el “León de Collao” es colista absoluto con un solo punto.