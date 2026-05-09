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Colo Colo

EN VIVO | Colo Colo 0-1 Deportes Concepción: ¡Final del primer tiempo en Macul!

Los Albos reciben al "León de Collao" por una nueva jornada de la Copa de La Liga 2026.

¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE!

Tras cuatro de adición se acaba la primera parte del partido en el Monumental. ¡EQUIPOS AL DESCANSO!

45+2': ¡TAPADÓN DE ARAYA!

Leandro Hernández tuvo el empate parcial en los descuentos de la primera parte. Sin embargo, el golero estuvo notable para sacar el balón y mandarlo al tiro de esquina.

44': ¡GOOOOOOL DEL CONCE! LARRIVEY DESDE LOS DOCE PASOS

Joaquín Larrivey convierte el penal en gol. El "Bati" logró engañar al meta Gabriel Maureira y pone el primero de la jornada en Macul.

42': ¡PENAL DE VIDAL Y EL CONCE TIENE LA CHANCE DESDE LOS DOCE PASOS!

Luego de la jugada de Correa, Arturo Vidal cometió infracción y el "León de Collao" puede abrir la cuenta en el cierre del primer tiempo.

40': NUEVAMENTE LO TUVO CORREA

El portero de la visita se anduvo poniendo nervioso tras intentar salir jugando y Correa tuvo el primero.

31': ¡ERA CÓRNER! GRAN REMATE DE TOMÁS ALARCÓN

Tomás Alarcón sacó un potentísimo remate que fue por poco desviado por el portero Nicolás Araya. Sin embargo, el juez no se percató del roce en el guante y terminó dando saque de fondo.

29': SE ACERCA LA VISITA AL ARCO ALBO

Ignacio Mesías remató y el balón se desvió en un defensa casi complicando al portero del Popular. Córner para la visita.

25': ¡EL KING TUVO EL 1 A 0!

TRemendo salto de Arturo Vidal en el área de los Lilas para sacar un potente cabezazo tras un tiro de esquina. El "King" estuvo cerca de abrir la cuenta en Macul.

20': ¡CORREA TUVO EL PRIMERO!

Javier Correa anda dulce. El atacante desbordó por izquierda y sacó un potente remate que fue desviado por el meta visitante. Córner para el "Cacique".

17': CENTROS SIN ÉXITO PARA COLO COLO

Tomás Alarcón busca a Maxi Romero que no logra alcanzar el balón para concretar el ataque.

12': HERNÁNDEZ SE ENTUSIASMÓ

Leandro Hernández se ha visto muy activo en el arranque del encuentro. Esta vez, el canterano albo eludió marcas pero perdió el balón cuando se perfilaba a rematar.

10': TIRO DE ESQUINA SIN ÉXITO

Colo Colo presiona al "León de Collao" en los primeros diez minutos de partido pero sin éxito. Todo sigue 0 a 0 en el Monumental.

5': PRIMERA LLEGADA ALBA

Leandro Hernández aguantó, remató, logró el córner pero la jugada quedó en las manos del meta de la visita.

1': ¡YA SE JUEGA EN PEDRERO!

Colo Colo y Deportes Concepción se miden en el Estadio Monumental. Los Albos lo buscan de izquierda a derecha en su pantalla.

¡ASÍ JUEGAN LOS LILAS!

¡BIENVENIDOS, AMIGOS DE BOLAVIP CHILE!

En minutos, Colo Colo y Deportes Concepción se enfrentarán en el Estadio Monumental ante un gran marco de público.

¡FORMACIÓN DEL CACIQUE!

Colo Colo recibe esta tarde a Deportes Concepción por la Copa de La Liga. (Foto: Photosport)
Colo Colo recibe esta tarde a Deportes Concepción por la Copa de La Liga. (Foto: Photosport)

Colo Colo vive esta tarde una doble jornada de fútbol en el Estadio Monumental. Y es que más temprano, las Albas recibieron a Deportes Recoleta por la Liga Nacional Femenina, siendo el puntapié inicial de la tarde en “La Ruca”.

Tras el contundente 9 a 0 del equipo de Tatiele Silveira, ahora el primer equipo masculino se apronta para recibir a Deportes Concepción por la cuarta fecha de la Copa de La Liga.

El “Cacique” llega como sólido líder con 7 unidades (mismas que Coquimbo Unido), mientras que el “León de Collao” es colista absoluto con un solo punto.

Sigue acá el minuto a minuto de Colo Colo vs. Deportes Concepción

Bastián Gómez
Bastián Gómez
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