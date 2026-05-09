La 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 de los albos para el partido por la Copa De La Liga ante DeportesConcepción, es presentada por @jugabet_cl 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/ASubYZirro

En minutos, Colo Colo y Deportes Concepción se enfrentarán en el Estadio Monumental ante un gran marco de público.

Colo Colo y Deportes Concepción se miden en el Estadio Monumental. Los Albos lo buscan de izquierda a derecha en su pantalla.

Leandro Hernández aguantó, remató, logró el córner pero la jugada quedó en las manos del meta de la visita.

Colo Colo presiona al "León de Collao" en los primeros diez minutos de partido pero sin éxito. Todo sigue 0 a 0 en el Monumental.

Leandro Hernández se ha visto muy activo en el arranque del encuentro. Esta vez, el canterano albo eludió marcas pero perdió el balón cuando se perfilaba a rematar.

Tomás Alarcón busca a Maxi Romero que no logra alcanzar el balón para concretar el ataque.

Javier Correa anda dulce. El atacante desbordó por izquierda y sacó un potente remate que fue desviado por el meta visitante. Córner para el "Cacique".

TRemendo salto de Arturo Vidal en el área de los Lilas para sacar un potente cabezazo tras un tiro de esquina. El "King" estuvo cerca de abrir la cuenta en Macul.

Ignacio Mesías remató y el balón se desvió en un defensa casi complicando al portero del Popular. Córner para la visita.

Tomás Alarcón sacó un potentísimo remate que fue por poco desviado por el portero Nicolás Araya. Sin embargo, el juez no se percató del roce en el guante y terminó dando saque de fondo.

El portero de la visita se anduvo poniendo nervioso tras intentar salir jugando y Correa tuvo el primero.

Luego de la jugada de Correa, Arturo Vidal cometió infracción y el "León de Collao" puede abrir la cuenta en el cierre del primer tiempo.

18:12hs 42': ¡PENAL DE VIDAL Y EL CONCE TIENE LA CHANCE DESDE LOS DOCE PASOS!

Joaquín Larrivey convierte el penal en gol. El "Bati" logró engañar al meta Gabriel Maureira y pone el primero de la jornada en Macul.

Leandro Hernández tuvo el empate parcial en los descuentos de la primera parte. Sin embargo, el golero estuvo notable para sacar el balón y mandarlo al tiro de esquina.

Tras cuatro de adición se acaba la primera parte del partido en el Monumental. ¡EQUIPOS AL DESCANSO!

Los Albos reciben al "León de Collao" por una nueva jornada de la Copa de La Liga 2026.

Colo Colo vive esta tarde una doble jornada de fútbol en el Estadio Monumental. Y es que más temprano, las Albas recibieron a Deportes Recoleta por la Liga Nacional Femenina, siendo el puntapié inicial de la tarde en “La Ruca”.

Tras el contundente 9 a 0 del equipo de Tatiele Silveira, ahora el primer equipo masculino se apronta para recibir a Deportes Concepción por la cuarta fecha de la Copa de La Liga.

El “Cacique” llega como sólido líder con 7 unidades (mismas que Coquimbo Unido), mientras que el “León de Collao” es colista absoluto con un solo punto.

Sigue acá el minuto a minuto de Colo Colo vs. Deportes Concepción