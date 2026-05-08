¡Con nombre y apellido! Destapan el gran pedido de Fernando Ortiz a la dirigencia de Colo Colo: “Pidió a…”

Dan a conocer el bombástico nombre que habría pedido Fernando Ortiz para reforzar a Colo Colo en el segundo semestre.

Colo Colo se entrena en el Estadio Monumental pensando en el compromiso de este sábado ante Deportes Concepción en Macul, compromiso válido por la Fecha 5 del Grupo A de la Copa de la Liga 2026.

De reojo, Fernando Ortiz y compañía piensan en el Mercado de Fichajes que se abrirá en el invierno y las posibilidades de incorporar jugadores que puedan darle un salto de calidad al plantel albo.

En esa línea, y según reveló Claudio Borghi en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Fernando Ortiz ya tendría visto a quién quiere para Colo Colo: “Ojo que Ortiz pidió un creativo, eh…”, comenzó diciendo con misterio el ex técnico de los albos.

¿Cabral a Colo Colo? | Foto: Photosport

Acto seguido, el campeón del mundo con Argentina en 1986 no se guarda nada y lo apunta con nombre y apellido: “Y Luciano Cabral no está jugando en Independiente de Avellaneda”, complementó.

Luciano Cabral llegó el año pasado a Independiente de Avellaneda con el cartel de figura y, si bien al principio respondió a las expectativas, después perdió protagonismo. Ahora, con Gustavo Quinteros al mando del ‘Rojo’, Cabral prácticamente no aparece.

Publicidad

¿Opción para reforzar al Cacique? Cabe mencionar que Colo Colo ya mostró interés por Cabral el año pasado, pero el jugador prefirió México por sobre el Cacique. Ahora, la situación distinta y se podría abrir una negociación.

En síntesis

El entrenador Fernando Ortiz solicitó la incorporación de un volante creativo para reforzar a Colo Colo.

Luciano Cabral fue identificado por Claudio Borghi como el jugador que interesa al técnico albo.

Publicidad