La IA desafía a Colo Colo y diseña un nuevo Estadio Monumental: 65 mil espectadores y el más grande de Chile

Una plataforma de inteligencia artificial se atrevió a diseñar un nuevo Estadio Monumental con capacidad para 65 mil hinchas de Colo Colo.

Colo Colo continúa a pasos agigantados con el ambicioso proyecto de remodelación del Estadio Monumental, la iniciativa que busca modernizar completamente el reducto ubicado en la comuna de Macul y que promete convertirlo en uno de los recintos deportivos más importantes del país.

La dirigencia de Blanco y Negro encabezada por Aníbal Mosa trabaja en una propuesta que contempla importantes mejoras en infraestructura con el fin de diseñar un estadio que cumpla con las exigencias internacionales para futuros eventos deportivos y de espectáculos.

Si bien todavía no existe una fecha definitiva para el inicio de las obras, en las últimas semanas la concesionaria entregó un importante avance: y es que desde las oficinas de ByN se oficializó que la empresa norteamericana Playfly Sports, se encargará de encontrar el “naming right” del proyecto de remodelación del Monumental.

El nuevo diseño del Estadio Monumental

El arquitecto a cargo del nuevo Monumental, Carlos de la Barrera, explicó que el diseño tendrá un fuerte arraigo con la identidad mapuche. “La reforma del nuevo estadio está basada en el nguillatún mapuche. La machi utiliza el tambor que es el kultrún y ahí están grabados los puntos cardinales. El estadio está diseñado desde Londres, con los estándares más altos en seguridad. Nuestro objetivo es crear un destino internacional de clase mundial”.

En Colo Colo comienzan a proyectarse de cara a la remodelación de la “Nueva Ruca” (Foto: Javier Torres)

“El grabado del techo es un kultrún. A medida que avancemos en el proyecto iremos incluyendo más elementos de la cultura mapuche. En los asientos estará la insignia de Colo Colo y la estructura exterior está inspirada en la ramada, que es donde se celebra el nguillatún”,declaró el arquitecto en declaraciones a La Tercera.

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La IA desafía a Colo Colo un nuevo Monumental

En Bolavip Chile le consultamos a una plataforma de inteligencia artificial para que redefiniera y propusiera un nuevo diseño para ‘La Ruca’ alba. El resultado, es sorprendente.

Según la IA, el nuevo Estadio Monumental David Arellano nace como una obra maestra de la arquitectura deportiva. Su estructura imponente y vanguardista no solo busca dominar el paisaje de Macul, sino proyectar la grandeza institucional de Colo Colo hacia el futuro, fusionando la herencia histórica del club con los más altos estándares internacionales de la FIFA.

La fachada exterior presenta una piel tecnológica en blanco y negro, que alterna paneles translúcidos y sólidos para crear un efecto visual dinámico. El uso de materiales modernos que se combina con detalles que honran la cultura mapuche y la figura de David Arellano, convirtiendo al recinto en un museo vivo de la identidad colocolina.

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Con una capacidad ampliada para más de 60 mil espectadores, el estadio prioriza la experiencia del hincha: Las tribunas han sido reconfiguradas para ofrecer una visibilidad perfecta desde cualquier ángulo, eliminando puntos ciegos y acercando al público al campo de juego.