El gerente deportivo de Colo Colo y el nuevo director de fútbol ya fijaron sus ojos en estos dos jugadores para el mercado de invierno.

En Colo Colo están adelantando trabajo con miras al mercado de fichajes en la ventana de invierno, donde en el Cacique ya tienen entre ceja y ceja a los que podrían ser sus próximos refuerzos.

En los últimos días se había dado a conocer que en el Estadio Monumental había consenso para salir en la búsqueda de un volante ofensivo y un extremo.

Y este viernes, el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN dio a conocer que serían dos figuras que se están destacando en el medio nacional, incluso son compañeros de equipo en O’Higgins.

“Son nombres que en el Estadio Monumental gustan y mucho. La mirada del gerente deportivo Daniel Morón junto a Jaime Pizarro están apuntando a O’Higgins de Rancagua”, dio a conocer el reportero que cubre a Colo Colo.

Luego, reveló que son el volante Martín Sarrafiore y el extremo derecho Francisco González, ambos de nacionalidad argentina.

Los dos fueron compañeros del delantero Maximiliano Romero el año pasado en O’Higgins, pues esta temporada 2026 el Tigre arribó a Colo Colo.

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Martín Sarrafiore y Francisco González están en la carpeta de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Si bien no hay nada concreto hasta el momento, estos nombres están en la lista del Eterno Campeón para el segundo semestre.

Ahora lo que deben definir en Macul es cómo liberar un cupo de extranjero, pues hasta el momento les sobra uno, pero deben tener dos a disposición para proceder con sus fichajes.

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En síntesis