Chile vs. Ecuador Sub 17 Femenino: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver GRATIS el playoff del Sudamericano

La Roja Sub 17 Femenina buscará recomponerse tras la caída por penales ante Brasil y ahora se jugará la clasificación al Mundial ante Ecuador.

La Selección Chilena Sub 17 Femenina cayó en la tanda de penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario ante Brasil en el Sudamericano de la categoría, en un duelo muy disputado que terminó dejando un sabor amargo.

Pese a la derrota en semifinales ante la Canarinha, el combinado dirigido por Vanessa Arauz no se quedó sin opciones de clasificar al Mundial de Marruecos 2026, ya que ahora tendrá una nueva oportunidad de luchar por un cupo.

En ese contexto, Chile deberá disputar un playoff ante Ecuador, escuadra que finalizó en el tercer lugar del Grupo B con 5 puntos.

Chile todavía tiene opciones de clasificar al próximo Mundial | FOTO: Richard Ramírez – Comunicaciones FFCh

De esta manera, La Rojita buscará dar vuelta la página rápidamente y concentrarse en el decisivo duelo ante la “Mini Tri”, donde se juega gran parte de sus opciones de llegar a la próxima cita planetaria.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Ecuador Sub 17 Femenino?

El partido entre Chile y Ecuador por el playoff del Sudamericano Sub 17 Femenino se disputará este sábado 9 de mayo en horario a definir por parte de la Conmebol.

Publicidad

¿Dónde y cómo ver a Chile vs. Ecuador Sub 17 Femenino?

El encuentro se podrá seguir totalmente GRATIS a través de T13 En Vivo, la señal 2 del 13, además de T13.cl y 13Go.

Además, DSports y DGO darán todas las alternativas del certamen para que no te pierdas ningún detalle del cotejo.