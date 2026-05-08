Conmebol confirma fecha y horario para el Chile vs. Ecuador Sub 17 Femenino por el playoff del Sudamericano

La Roja Sub 17 Femenina ya conoce cuándo enfrentará a Ecuador en el decisivo playoff del Sudamericano, duelo que entregará un cupo al Mundial de Marruecos 2026.

La Selección Chilena Femenina Sub 17 continúa soñando con clasificar al Mundial de Marruecos 2026. La Roja realizó una destacada fase de grupos en el Sudamericano, logrando finalizar en el segundo lugar del Grupo A y asegurando su paso a las semifinales del certamen continental.

En la ronda de las cuatro mejores, el combinado dirigido por Vanessa Arauz protagonizó un vibrante encuentro frente a Brazil. Tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario, el Equipo de Todos terminó cayendo en la definición por penales, quedando a un paso de asegurar anticipadamente su boleto mundialista.

Pese a la amarga eliminación, la escuadra nacional ahora deberá afrontar un decisivo playoff frente a Ecuador, en un compromiso donde el ganador se quedará con un cupo disponible para la próxima cita planetaria.

La Roja juvenil va por la clasificación al Mundial | FOTO: @LaRoja

En ese contexto, la Conmebol confirmó oficialmente la programación del trascendental encuentro entre Chile y la “Mini Tri”.

¿Qué día y a qué hora juegan Chile vs. Ecuador Sub 17 Femenino?

El organismo sudamericano detalló que el partido se disputará este sábado 10 de mayo a las 16:00 horas de Chile, en un duelo que promete máxima tensión considerando todo lo que está en juego.

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¿Dónde y cómo ver a Chile vs. Ecuador Sub 17 Femenino?

El encuentro se podrá seguir totalmente GRATIS a través de T13 En Vivo, la señal 2 del 13, además de T13.cl y 13Go.

Además, DSports y DGO darán todas las alternativas del certamen para que no te pierdas ningún detalle del cotejo.