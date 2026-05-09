Las imágenes comenzaron a divulgarse en redes ante la llegada de los hinchas albos para la doble jornada de esta tarde en La Ruca.

Una lamentable situación se vivió este sábado en las inmediaciones del Estadio Monumental. En medio de la jornada donde Colo Colo disputaba doble programación ante Deportes Recoleta en el fútbol femenino y Deportes Concepción en el masculino, hinchas albos se encontraron con el memorial de Mylan Liempi y Martina Riquelme completamente vandalizado.

El mural, instalado en Avenida Marathon a la altura de Benito Rebolledo, amaneció con rayados ofensivos y mensajes obscenos dirigidos a los dos jóvenes fanáticos arrollados por Carabineros el pasado 10 de abril de 2025 en las afueras del recinto albo, en la previa del duelo entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores.

Sobre las imágenes de ambos aparecieron frases como “Monos”, “simios”, “flaites” y “Centenario penca”.

La situación generó indignación entre los hinchas del “Cacique”, especialmente porque el memorial había sido inaugurado hace apenas unas semanas junto a las familias de las víctimas, en un emotivo homenaje realizado durante el aniversario del trágico hecho.

El memorial recuerda a Mylan y Martina tras la tragedia ante Fortaleza

Mylan Liempi y Martina Riquelme fallecieron el 10 de abril de 2025 en las inmediaciones del Estadio Monumental, luego de ser arrollados por un carro de Carabineros en medio de incidentes registrados antes del compromiso entre Colo Colo y Fortaleza por Copa Libertadores.

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Desde entonces, el caso continúa siendo investigado por la justicia chilena. Actualmente, el sargento Luis Rojo Salazar y el capitán Williams Enrique Troncoso permanecen con arresto domiciliario total mientras avanza la investigación para esclarecer responsabilidades en el hecho.

Hasta el momento, Colo Colo no ha emitido una declaración oficial respecto al ataque sufrido por el memorial de los dos jóvenes hinchas albos.

DATOS CLAVE

El memorial de Mylan Liempi y Martina Riquelme fue vandalizado con rayados ofensivos.

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Las víctimas fallecieron el 10 de abril de 2025 arrolladas por un carro policial.