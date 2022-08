Gustavo Quinteros no queda para nada conforme con el triunfo de Colo Colo frente a Deportes Antofagasta donde perdonaron en más de una oportunidad de poder estirar la diferencia en el marcador.

Gustavo Quinteros no queda conforme y le salen ronchas pese al triunfo de Colo Colo: “No pudimos jugar tranquilos y será trabajo de la semana”

Colo Colo logró sacar una leve ventaja en el marcador pese a que se creó más de una ocasión importante para estirar esa diferencia. La única conquista de este encuentro llegó a través de Juan Martín Lucero, quien anotó un golazo para las celebraciones albas en el Estadio Monumental.

Gustavo Quinteros conversó con la señal televisiva del partido una vez finalizado el encuentro, en la cual mostró su disconformidad con el rendimiento del equipo pese a la victoria que sumó Colo Colo para tomar distancia en la cima del Campeonato Nacional.

“Tuvimos muchas posibilidades, espacios y situaciones que terminamos muy mal. No estuvimos precisos y claros en los últimos metros, en los partidos 1-0 hay que asegurar el resultado porque no es ventaja, pero bueno, no pudimos concretar para jugar más tranquilos. Es trabajo pendiente para la semana”.

No fue todo, debido a que además destacó que “La actitud de los jugadores, la voluntad de trabajar, de hacer bien la presión, de ir en busca del resultado, de arriesgar, a veces quedamos en mitad de cancha y mano a mano contra delanteros. Tratamos de jugar así para seguir ganando y alargando la distancia. Es mérito de los jugadores”.

Colo Colo derrotó por uno a cero a Deportes Antofagasta. (Foto: Agencia Uno)

Sin embargo, el entrenador fue consultado por el momento de Alexander Oroz quien se creó más de una posibilidad clara para abrir el marcador en la primera parte y que no supo terminar de buena manera, debido a la ansiedad que mostró en los primeros minutos.

“Oroz lo está haciendo bien, hoy no estuvo preciso, tuvo dos mano a mano y no pudo definir, pero tiene gol, remate, entra bien de sorpresa. Es distinto a Solari que era un gran asistidor y desequilibrante, tenemos que buscar la manera y tenemos dos o tres opciones para reemplazarlo”.

Finalmente, el estratega destacó las cualidades de Esteban Pavez, quien se atrevió con varios remates de distancia. “Pavez siempre estuvo bien ubicado, ganó todos los rebotes, el primer tiempo más preciso que el segundo, pero muy buen trabajo para el equipo”.