Gustavo Quinteros se vuelve a molestar con los aforos reducidos para Colo Colo: “El fútbol de esta manera no motiva tanto”

Gustavo Quinteros ha tenido que pasar por todo en Colo Colo. Desde su llegada a salvar a la institución del descenso, como también a pelear el título del Campeonato Nacional durante el año pasado y en esta temporada que lo tiene como uno de los principales candidatos para ser campeón a fin de año.

El entrenador de Colo Colo conversó durante este martes con el programa radial Al Aire Libre de Cooperativa, en la cual dio a conocer su malestar nuevamente en lo que tiene que ver con los aforos reducidos para los recintos deportivos, quienes solo pueden recibir diez mil personas por partidos.

“El fútbol de esta manera no motiva tanto, es lamentablemente para mí una medida injusta para los hinchas del fútbol, para la gente, la familia no pueda ir a los estadios. Los partidos son al aire libre, pero son medidas que perjudica que se pueden cambiar lo antes posible, porque la gente del fútbol no lo merece”.

Quinteros se mostró descontento con la medida y pese a que el Cacique ha trabajado en poder revertir esta situación, la dirigencia alba contempla pérdidas de altas sumas de dineros en las cuales se contempla cerca de 150 millones de pesos que pierden por cada partido de local que se juega en el Monumental.

Gustavo Quinteros mantiene una racha de victoria con Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Gustavo Quinteros ha peleado por el descenso y el título en Colo Colo

Sin embargo, otro de los puntos que dialogó el entrenador son los momentos deportivos que ha tenido que defender con Colo Colo en la cual en su llegada debió tomar el fierro caliente de no descender y que al año siguiente luchó hasta la última fecha por el campeonato.

ver también Bouzat queda maravillado con la buena onda en el camarín de Colo Colo

ver también Isla se une a petición alba de aumentar aforos en el fútbol chileno

“Yo cuando llegué al club o antes de venir a Colo Colo pensaba en esto, en ser competitivos, en pelear el campeonato, en ser capaces de competir dignamente en Copa Libertadores, pero ese momento pensamos que no iba a ser tan difícil de sacar al equipo del momento donde estaba, pero después nos dimos cuentas que había un montón de problemas extrafutbolísticos que había que solucionar”.