Edmundo Valladares descartó nuevas conversaciones con el representante de Marcelo Moreno Martins. El presidente de Colo Colo no ocultó que "fue un golpe" la negativa del delantero para venir a Chile cuando ya estaba avanzado el acuerdo y anunció: "Los jugadores que vienen deben tener la convicción de hacerlo, Colo Colo es la institución más grande del país. A nosotros nos dijeron en su minuto que no venía. Yo no he insistido y creo que nadie de la mesa ha insistido con ese tema".

Johnny Herrera respaldó la postura del dirigente albo: "Es bueno que Valladares se ponga firme en este tipo de cosas, porque ya cuando les da lo mismo, los equipos, los clubes. Muchas veces como que los jugadores ningunean a los propios clubes", comentó en Todos Somos Técnicos.

El exarquero continuó su postura: "Está bien que se pongan firmes, no son cualquier club, Colo Colo es uno de los equipos más grandes de Chile y basta que se pasen por donde quieren".

"Por lo que recuerdo Moreno Martins estaba cerrado, había acuerdo por todos lados y en el último minuto salieron el representante más el jugador diciendo que no venían por a, b, c motivo. Entonces cuando ninguneas a los equipos hay que cerrarle la puerta, es lo más lógico", finalizó.

En el Cacique se concentran en la recta final del Campeonato Nacional 2021 y después analizarán si necesitan un centrodelantero para la Copa Libertadores.