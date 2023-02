Cristián Zavala se despidió de Colo Colo y partió a préstamo a Curicó Unido para la temporada 2023. El extremo buscará sumar más minutos, algo que desde que arribó al Cacique no pudo obtener con regularidad.

Sin embargo, pese a hacer la pretemporada con los albos en Argentina, el ex Deportes Melipilla terminó saliendo del Estadio Monumental, algo que para el jugador aún le cuesta asumir su partida de la tienda alba

“Hay muchas cosas que no entiendo, nunca fueron más de 180 minutos seguidos jugando. Ahora quiero jugar. Hice un gol, luego hice un buen partido con la U y después no fui citado más”, declaró a Directv Sports.

No obstante, la salida del club colocolino no estuvo exenta de opiniones y ante los dichos del jugador hubo alguien muy cercano a Gustavo Quinteros que también se manifestó. Se trata de su hijo Sebastián, quien en redes sociales no estuvo ajeno a las palabras del futbolista.

El hijo del técnico albo no estuvo ajeno a los polémicos dichos de Zavala | Foto: Instagram

De todas maneras, en el caso de Cristián Zavala y a pesar de partir a préstamo, extendió su contrato con Colo Colo hasta el año 2025.