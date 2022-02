Colo Colo empató 1-1 ante Deportes La Serena en el estadio La Portada, en un partido en el que los de Gustavo Quinteros no fueron capaces de encontrar la forma de desequilibrar el marcador tras el empate de Santiago Dittborn.

En esa línea, el periodista Juan Cristóbal Guarello, en su habitual espacio en radio ADN a las 14:00 horas, se refirió al juego de los albos en el partido de ayer, y a los dichos de Gustavo Quinteros criticando al árbitro después del partido, señalando que "los problemas futbolísticos de Colo Colo no pasan por que el árbitro haya dejado jugar fuerte o débil. Costa estuvo muy bajito, muy impreciso, aunque la cancha no ayudaba mucho para jugar a ras de piso, y se fue poniendo cada vez más dura. Gil se fue diluyendo, Lucero estuvo muy solo arriba".

El comentarista de ADN y Canal 13 continuó manifestando que "Colo Colo fue un equipo muy largo. (Vicente) Pizarro tiene buen toque pero no verticaliza, y el equipo sale muy lento. Carlo Villanueva podía dar otra cosa pero no estaba en la banca, y (Cristián) Zavala le dio algo más, pero de repente se enfrentaba a tres rivales. Colo Colo es un equipo que no mueve sus líneas con velocidad, le falta explosión a este equipo".

Por último, el "Tenor" comentó que Colo Colo "de repente puede ganar por sus individualidades, pero en comparación al equipo que jugó la Supercopa ante Universidad Católica hace algunas semanas, están más lentos. A partir del gol Colo Colo comenzó a retroceder y a perder la pelota".

El conjunto de Gustavo Quinteros suma 4 unidades en el Campeonato, con una victoria y un empate en dos partidos jugados.